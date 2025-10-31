Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
31.10.2025
Россия сохранит права на технологии в автопроме, заявил Мантуров
Россия сохранит права на технологии в автопроме, заявил Мантуров - 31.10.2025, ПРАЙМ
Россия сохранит права на технологии в автопроме, заявил Мантуров
россия
технологии
денис мантуров
авто
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Права на созданные и развитые в России технологии, на конструкторскую документацию в автопроме останутся в стране в форс-мажорных ситуациях, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "В возможных форс-мажорных ситуациях права на технологии, созданные или развитые здесь, на конструкторскую документацию останутся у нас", - сказал он. Мантуров добавил, что правительство донастроило параметры инвестрежима и пришло к "сбалансированным решениям". С одной стороны, это оптимизирует процессы локализации для новых игроков, а с другой - не создаст для них искусственных конкурентных преимуществ, позволяя традиционным отечественным автопроизводителям продолжать развитие собственного модельного ряда, пояснил первый вице-премьер. "И что очень важно, мы сформировали для партнёров понятные и прозрачные инвестиционные условия", - подчеркнул он.
россия, технологии, денис мантуров, авто
РОССИЯ, Технологии, Денис Мантуров, Авто
11:36 31.10.2025
 
Россия сохранит права на технологии в автопроме, заявил Мантуров

Мантуров: права на технологии в автопроме останутся в РФ при форс-мажоре

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Денис Мантуров . Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Права на созданные и развитые в России технологии, на конструкторскую документацию в автопроме останутся в стране в форс-мажорных ситуациях, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"В возможных форс-мажорных ситуациях права на технологии, созданные или развитые здесь, на конструкторскую документацию останутся у нас", - сказал он.
Мантуров добавил, что правительство донастроило параметры инвестрежима и пришло к "сбалансированным решениям".
С одной стороны, это оптимизирует процессы локализации для новых игроков, а с другой - не создаст для них искусственных конкурентных преимуществ, позволяя традиционным отечественным автопроизводителям продолжать развитие собственного модельного ряда, пояснил первый вице-премьер.
"И что очень важно, мы сформировали для партнёров понятные и прозрачные инвестиционные условия", - подчеркнул он.
РОССИЯ Технологии Денис Мантуров Авто
 
 
