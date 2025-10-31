https://1prime.ru/20251031/manturov-864096580.html
Россия сохранит права на технологии в автопроме, заявил Мантуров
Россия сохранит права на технологии в автопроме, заявил Мантуров
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Права на созданные и развитые в России технологии, на конструкторскую документацию в автопроме останутся в стране в форс-мажорных ситуациях, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "В возможных форс-мажорных ситуациях права на технологии, созданные или развитые здесь, на конструкторскую документацию останутся у нас", - сказал он. Мантуров добавил, что правительство донастроило параметры инвестрежима и пришло к "сбалансированным решениям". С одной стороны, это оптимизирует процессы локализации для новых игроков, а с другой - не создаст для них искусственных конкурентных преимуществ, позволяя традиционным отечественным автопроизводителям продолжать развитие собственного модельного ряда, пояснил первый вице-премьер. "И что очень важно, мы сформировали для партнёров понятные и прозрачные инвестиционные условия", - подчеркнул он.
