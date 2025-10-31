Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автозаводов - 31.10.2025
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автозаводов
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автозаводов - 31.10.2025
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автозаводов
Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания... | 31.10.2025
2025-10-31T11:39+0300
2025-10-31T11:39+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
авто
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания специнвестконтраков (СПИК), эта сумма увеличится втрое, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В рамках специнвестконтрактов прописываются четкие обязательства и сроки по углублению уровня локализации. И мы следим за их выполнением. Объём вложений пришедших на площадки инвесторов в воссоздание этих мощностей с 2022 года уже превысил 114 миллиардов рублей, а к моменту окончания срока действия этих СПИКов в 2033 году сумма увеличится втрое", - сказал он. Первый вице-премьер уточнил, что государство осуществляет перезапуск площадок с новыми партнерами на условиях, которые не ограничиваются так называемой "отверточной сборкой". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
рф
бизнес, россия, рф, денис мантуров, авто
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Денис Мантуров, Авто
11:39 31.10.2025
 
Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автозаводов

Сборочный цех автомобильного завода
Сборочный цех автомобильного завода. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания специнвестконтраков (СПИК), эта сумма увеличится втрое, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"В рамках специнвестконтрактов прописываются четкие обязательства и сроки по углублению уровня локализации. И мы следим за их выполнением. Объём вложений пришедших на площадки инвесторов в воссоздание этих мощностей с 2022 года уже превысил 114 миллиардов рублей, а к моменту окончания срока действия этих СПИКов в 2033 году сумма увеличится втрое", - сказал он.
Первый вице-премьер уточнил, что государство осуществляет перезапуск площадок с новыми партнерами на условиях, которые не ограничиваются так называемой "отверточной сборкой".
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке
