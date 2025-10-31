https://1prime.ru/20251031/manturov-864096749.html

Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автозаводов

Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автозаводов - 31.10.2025, ПРАЙМ

Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автозаводов

Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T11:39+0300

2025-10-31T11:39+0300

2025-10-31T11:39+0300

бизнес

россия

рф

денис мантуров

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83834/75/838347534_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_065edaa75eac9b352dbfeb45271de7c0.jpg

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания специнвестконтраков (СПИК), эта сумма увеличится втрое, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В рамках специнвестконтрактов прописываются четкие обязательства и сроки по углублению уровня локализации. И мы следим за их выполнением. Объём вложений пришедших на площадки инвесторов в воссоздание этих мощностей с 2022 года уже превысил 114 миллиардов рублей, а к моменту окончания срока действия этих СПИКов в 2033 году сумма увеличится втрое", - сказал он. Первый вице-премьер уточнил, что государство осуществляет перезапуск площадок с новыми партнерами на условиях, которые не ограничиваются так называемой "отверточной сборкой". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

https://1prime.ru/20251031/manturov-864096025.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, денис мантуров, авто