Мантуров рассказал об инвестициях в перезапуск автозаводов
2025-10-31T11:39+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
авто
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Объем привлеченных с 2022 года инвестиций в перезапуск автозаводов в России превысил 114 миллиардов рублей, а к 2033 году, к моменту окончания специнвестконтраков (СПИК), эта сумма увеличится втрое, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "В рамках специнвестконтрактов прописываются четкие обязательства и сроки по углублению уровня локализации. И мы следим за их выполнением. Объём вложений пришедших на площадки инвесторов в воссоздание этих мощностей с 2022 года уже превысил 114 миллиардов рублей, а к моменту окончания срока действия этих СПИКов в 2033 году сумма увеличится втрое", - сказал он. Первый вице-премьер уточнил, что государство осуществляет перезапуск площадок с новыми партнерами на условиях, которые не ограничиваются так называемой "отверточной сборкой". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
рф
Мантуров рассказал о росте доли российских автомобилей на рынке