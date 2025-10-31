https://1prime.ru/20251031/manturov-864096935.html

Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов

Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов - 31.10.2025

Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов

Отечественные предприятия за три года освоили производство почти половины - 330 из 740 - критических позиций комплектующих и материалов в автопроме, сообщил... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31

2025-10-31T11:41+0300

2025-10-31T11:41+0300

промышленность

бизнес

россия

денис мантуров

авто

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Отечественные предприятия за три года освоили производство почти половины - 330 из 740 - критических позиций комплектующих и материалов в автопроме, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "Результат - почти половина из 740 критических позиций, которые мы выделили для себя в 2022 году, уже закрыты отечественным производством. То есть, примерно по 330 новым видам комплектующих и материалов появились собственные компетенции, технологическая база, действующие индустриальные проекты", - сказал Мантуров. "Это, например, различные кузовные детали, элементы интерьера, антиблокировочные системы и системы курсовой устойчивости, новые модификации дизельных двигателей. Фактически нам удалось возродить отрасль автокомпонентов и гарантировать стабильность их поставок нашим автопроизводителям", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

