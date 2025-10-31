https://1prime.ru/20251031/manturov-864096935.html
Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов
Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов - 31.10.2025, ПРАЙМ
Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов
Отечественные предприятия за три года освоили производство почти половины - 330 из 740 - критических позиций комплектующих и материалов в автопроме, сообщил... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T11:41+0300
2025-10-31T11:41+0300
2025-10-31T11:41+0300
промышленность
бизнес
россия
денис мантуров
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Отечественные предприятия за три года освоили производство почти половины - 330 из 740 - критических позиций комплектующих и материалов в автопроме, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "Результат - почти половина из 740 критических позиций, которые мы выделили для себя в 2022 году, уже закрыты отечественным производством. То есть, примерно по 330 новым видам комплектующих и материалов появились собственные компетенции, технологическая база, действующие индустриальные проекты", - сказал Мантуров. "Это, например, различные кузовные детали, элементы интерьера, антиблокировочные системы и системы курсовой устойчивости, новые модификации дизельных двигателей. Фактически нам удалось возродить отрасль автокомпонентов и гарантировать стабильность их поставок нашим автопроизводителям", - добавил он. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
https://1prime.ru/20251031/manturov-864092428.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, бизнес, россия, денис мантуров, авто
Промышленность, Бизнес, РОССИЯ, Денис Мантуров, Авто
Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов
РФ за три года освоила производство почти половины важнейших автокомпонентов
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Отечественные предприятия за три года освоили производство почти половины - 330 из 740 - критических позиций комплектующих и материалов в автопроме, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Результат - почти половина из 740 критических позиций, которые мы выделили для себя в 2022 году, уже закрыты отечественным производством. То есть, примерно по 330 новым видам комплектующих и материалов появились собственные компетенции, технологическая база, действующие индустриальные проекты", - сказал Мантуров.
"Это, например, различные кузовные детали, элементы интерьера, антиблокировочные системы и системы курсовой устойчивости, новые модификации дизельных двигателей. Фактически нам удалось возродить отрасль автокомпонентов и гарантировать стабильность их поставок нашим автопроизводителям", - добавил он.
Мантуров оценил последствия двух этапов индексаций утильсбора