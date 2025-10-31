Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов - 31.10.2025
Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов
Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов - 31.10.2025, ПРАЙМ
Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов
Отечественные предприятия за три года освоили производство почти половины - 330 из 740 - критических позиций комплектующих и материалов в автопроме, сообщил... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T11:41+0300
2025-10-31T11:41+0300
промышленность
бизнес
россия
денис мантуров
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Отечественные предприятия за три года освоили производство почти половины - 330 из 740 - критических позиций комплектующих и материалов в автопроме, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "Результат - почти половина из 740 критических позиций, которые мы выделили для себя в 2022 году, уже закрыты отечественным производством. То есть, примерно по 330 новым видам комплектующих и материалов появились собственные компетенции, технологическая база, действующие индустриальные проекты", - сказал Мантуров. "Это, например, различные кузовные детали, элементы интерьера, антиблокировочные системы и системы курсовой устойчивости, новые модификации дизельных двигателей. Фактически нам удалось возродить отрасль автокомпонентов и гарантировать стабильность их поставок нашим автопроизводителям", - добавил он.
https://1prime.ru/20251031/manturov-864092428.html
11:41 31.10.2025
 
Россия за три года освоила производство 330 важнейших автокомпонентов

РФ за три года освоила производство почти половины важнейших автокомпонентов

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Отечественные предприятия за три года освоили производство почти половины - 330 из 740 - критических позиций комплектующих и материалов в автопроме, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"Результат - почти половина из 740 критических позиций, которые мы выделили для себя в 2022 году, уже закрыты отечественным производством. То есть, примерно по 330 новым видам комплектующих и материалов появились собственные компетенции, технологическая база, действующие индустриальные проекты", - сказал Мантуров.
"Это, например, различные кузовные детали, элементы интерьера, антиблокировочные системы и системы курсовой устойчивости, новые модификации дизельных двигателей. Фактически нам удалось возродить отрасль автокомпонентов и гарантировать стабильность их поставок нашим автопроизводителям", - добавил он.
