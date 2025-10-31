Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мантуров рассказал о запуске бывшего завода GM в Петербурге - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о запуске бывшего завода GM в Петербурге
Мантуров рассказал о запуске бывшего завода GM в Петербурге - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о запуске бывшего завода GM в Петербурге
Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, остановленный в 2015 году, начнет производство автомобилей по полному циклу в 2026 году, заявил первый... | 31.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, остановленный в 2015 году, начнет производство автомобилей по полному циклу в 2026 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. &quot;Переформатировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге – он был оставлен еще в 2015 году, фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу&quot;, - сказал Мантуров.Он добавил, что на завершающей стадии сейчас находятся переговоры с инвесторами по площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде. Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, на предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку. В 2020 году завод приобрела российская структура Hyundai, которая в начале 2024 года продала свои российские промышленные активы (в частности, основной завод в Петербурге и бывшую площадку GM) компании "Арт-Финанс" (материнская компания "Автомобильного завода АГР"). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;
Мантуров рассказал о запуске бывшего завода GM в Петербурге

Бывший завод GM в Петербурге начнет производство полного цикла в 2026 году

© РИА Новости . Игорь Руссак
Автомобили
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Автомобили. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, остановленный в 2015 году, начнет производство автомобилей по полному циклу в 2026 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.

"Переформатировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге – он был оставлен еще в 2015 году, фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу", - сказал Мантуров.

Он добавил, что на завершающей стадии сейчас находятся переговоры с инвесторами по площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде.
Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, на предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку. В 2020 году завод приобрела российская структура Hyundai, которая в начале 2024 года продала свои российские промышленные активы (в частности, основной завод в Петербурге и бывшую площадку GM) компании "Арт-Финанс" (материнская компания "Автомобильного завода АГР").
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
Мантуров рассказал о льготах при покупке авто
