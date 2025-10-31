https://1prime.ru/20251031/manturov-864097790.html
Мантуров рассказал о запуске бывшего завода GM в Петербурге
Мантуров рассказал о запуске бывшего завода GM в Петербурге - 31.10.2025, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о запуске бывшего завода GM в Петербурге
Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, остановленный в 2015 году, начнет производство автомобилей по полному циклу в 2026 году, заявил первый... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T11:46+0300
2025-10-31T11:46+0300
2025-10-31T11:46+0300
бизнес
промышленность
санкт-петербург
нижний новгород
денис мантуров
general motors
opel
hyundai
chevrolet
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864097622_0:38:2081:1209_1920x0_80_0_0_8c5f9c2318a0afc8438e2ee933c41f92.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Бывший завод General Motors в Санкт-Петербурге, остановленный в 2015 году, начнет производство автомобилей по полному циклу в 2026 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "Переформатировали и работу бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге – он был оставлен еще в 2015 году, фактически переоборудовали эту площадку с нуля, а со следующего года там также будет запущено производство автомобилей по полному циклу", - сказал Мантуров.Он добавил, что на завершающей стадии сейчас находятся переговоры с инвесторами по площадкам в Шушарах и Нижнем Новгороде. Завод General Motors в Санкт-Петербурге был открыт в 2008 году, на предприятии собирали ряд массовых моделей Chevrolet и Opel, который тогда принадлежал GM. Однако весной 2015 года компания приняла решение остановить производство и полностью законсервировать сборочную площадку. В 2020 году завод приобрела российская структура Hyundai, которая в начале 2024 года продала свои российские промышленные активы (в частности, основной завод в Петербурге и бывшую площадку GM) компании "Арт-Финанс" (материнская компания "Автомобильного завода АГР"). Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
https://1prime.ru/20251031/manturov-864093572.html
санкт-петербург
нижний новгород
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864097622_210:0:1871:1246_1920x0_80_0_0_4751aef9cfcebac14d31518d70e6c362.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, промышленность, санкт-петербург, нижний новгород, денис мантуров, general motors, opel, hyundai, chevrolet, авто
Бизнес, Промышленность, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Денис Мантуров, General Motors, Opel, Hyundai, Chevrolet, Авто
Мантуров рассказал о запуске бывшего завода GM в Петербурге
Бывший завод GM в Петербурге начнет производство полного цикла в 2026 году