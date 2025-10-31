https://1prime.ru/20251031/manturov-864098345.html
На льготные автокредиты и лизинг с 2022 года выделили 140 миллиардов рублей
2025-10-31T12:02+0300
бизнес
россия
минпромторг
авто
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ с 2022 года выделило почти 140 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и автолизинга, что позволило поддержать покупку почти 400 тысяч отечественных автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "На льготное автокредитование и лизинг в период с 2022 года было выделено почти 140 миллиардов рублей – это позволило нам поддержать продажи почти 400 тысяч произведенных в России автомобилей на более выгодных для покупателей условиях", - сказал он. В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, министерство планировало выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств. В свою очередь, замглавы Минпромторга Альберт Каримов в октябре сообщил, что госбюджет на 2026-2028 годы в текущей редакции предусматривает около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга. Программа льготного автокредитования действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
В январе Минпромторг
