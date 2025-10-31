Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
31.10.2025
На льготные автокредиты и лизинг с 2022 года выделили 140 миллиардов рублей
На льготные автокредиты и лизинг с 2022 года выделили 140 миллиардов рублей - 31.10.2025, ПРАЙМ
На льготные автокредиты и лизинг с 2022 года выделили 140 миллиардов рублей
Правительство РФ с 2022 года выделило почти 140 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и автолизинга, что позволило поддержать покупку почти... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T12:02+0300
2025-10-31T12:02+0300
бизнес
россия
минпромторг
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83282/44/832824432_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_3a8dbbfa268af37b0ea1b2fe824c0298.jpg
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ с 2022 года выделило почти 140 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и автолизинга, что позволило поддержать покупку почти 400 тысяч отечественных автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "На льготное автокредитование и лизинг в период с 2022 года было выделено почти 140 миллиардов рублей – это позволило нам поддержать продажи почти 400 тысяч произведенных в России автомобилей на более выгодных для покупателей условиях", - сказал он. В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, министерство планировало выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств. В свою очередь, замглавы Минпромторга Альберт Каримов в октябре сообщил, что госбюджет на 2026-2028 годы в текущей редакции предусматривает около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга. Программа льготного автокредитования действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО. В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
бизнес, россия, минпромторг, авто
Бизнес, РОССИЯ, Минпромторг, Авто
12:02 31.10.2025
 
На льготные автокредиты и лизинг с 2022 года выделили 140 миллиардов рублей

Правительство с 2022 года выделило 140 млрд руб на льготное автокредиты и лизинг

Автосалон. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ с 2022 года выделило почти 140 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и автолизинга, что позволило поддержать покупку почти 400 тысяч отечественных автомобилей, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости.
"На льготное автокредитование и лизинг в период с 2022 года было выделено почти 140 миллиардов рублей – это позволило нам поддержать продажи почти 400 тысяч произведенных в России автомобилей на более выгодных для покупателей условиях", - сказал он.
В январе Минпромторг сообщал, что федеральный бюджет на 2025 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме свыше 36 миллиардов рублей, а льготного автолизинга - 27 миллиардов. Помимо этого, министерство планировало выделить дополнительно 10 миллиардов рублей на льготное автокредитование из собственных средств.
В свою очередь, замглавы Минпромторга Альберт Каримов в октябре сообщил, что госбюджет на 2026-2028 годы в текущей редакции предусматривает около 115 миллиардов рублей на программы поддержки спроса на автомобили - льготного автокредитования и льготного лизинга.
Программа льготного автокредитования действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов, а также распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в регионах ДФО.
В мае Минпромторг расширил ее подпрограммой "Семейный автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могут семьи по всей России, имеющие двух и более детей.
Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
БизнесРОССИЯМинпромторгАвто
 
 
