Мантуров рассказал о реализации автомобилей по льготным программам
2025-10-31T12:05+0300
бизнес
россия
рф
денис мантуров
антон алиханов
авто
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Более 130 тысяч автомобилей российского производства реализовано в стране за январь-сентябрь текущего года по программам льготного автокредитования и лизинга, а объем предоставленных скидок составил 45 миллиардов рублей, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "За январь-сентябрь 2025 года с помощью этих мер (программы льготного автокредитования и льготного лизинга) реализовано свыше 130 тысяч автомобилей, объем предоставленных скидок составил 45 миллиардов рублей. Мы понимаем, как важно сохранить эти инструменты для поддержки рынка в текущих условиях – уже предусмотрели на них бюджет как минимум на ближайшую трехлетку и регулярно донастраиваем параметры их реализации", - сказал Мантуров. В начале октября министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщал, что по программам льготного лизинга и автокредитования в России за восемь месяцев было реализовано около 115 тысяч отечественных автомобилей. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
