Шкала утильсбора определила условия длинных инвестиций, заявил Мантуров

Шкала утильсбора определила условия длинных инвестиций, заявил Мантуров

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Утверждение шкалы индексации утильсбора до 2030 года определило условия для долгосрочного планирования инвестиционной активности в России, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "Следом мы сформировали условия для долгосрочного планирования инвестиционной активности – утвердили шкалу индексации до 2030 года", - сказал он. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством, а размер компенсации зависит от уровня локализации производства. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

