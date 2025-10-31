Представители трех брендов посетили один из российских автозаводов

https://1prime.ru/20251031/manturov-864101011.html
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Представители сразу трех автомобильных брендов посетили одну из российских производственных площадок за период, прошедший после публикации в сентябре проекта изменений расчета утильсбора, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Знаем, что за прошедший с момента публикации проекта акта период одну из производственных площадок посетили представители сразу трёх брендов – "присматривались" к возможности дозагрузить мощности производством собственных моделей", - сказал он. Минпромторг в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования. Позднее в октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года". После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов. Первый вице-премьер РФ позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Представители сразу трех автомобильных брендов посетили одну из российских производственных площадок за период, прошедший после публикации в сентябре проекта изменений расчета утильсбора, сообщил в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Знаем, что за прошедший с момента публикации проекта акта период одну из производственных площадок посетили представители сразу трёх брендов – "присматривались" к возможности дозагрузить мощности производством собственных моделей", - сказал он.
Минпромторг
в сентябре подготовил проект постановления правительства, меняющий механизм расчета утилизационного сбора на автомобили. В частности, для легковых машин предложено формировать базовую ставку утильсбора по типу и объему двигателя, но учитывать его мощность через коэффициент с прогрессивной шкалой. Льготный коэффициент при этом сохранялся для частных лиц, ввозящих иномарку с двигателем до 160 лошадиных сил для личного пользования.
Позднее в октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил письмо Мантурову с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который имеется в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".
После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга РФ
варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов.
Первый вице-премьер РФ позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря.
Мантуров рассказал о расширении производства легковых авто в России