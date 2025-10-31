https://1prime.ru/20251031/mosbirzha-864104149.html

Российский рынок акций снижается на последних торгах месяца

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций снижается на последних торгах месяца - на 1%, после трехдневного отскока вверх его "вновь качнуло в сторону понижения", следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 14.46 мск снижается на 0,99% относительно предыдущего закрытия, до 2 532,24 пункта. "После роста со вторника по четверг рынок акций вновь качнуло в сторону понижения — практически все голубые фишки в красной зоне", - рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Рынок акций корректируется вниз в отсутствие новых сильных корпоративных или внешнеполитических драйверов, комментирует Алексей Калачев из ФГ "Финам". "При это общий тренд на восстановление остаётся актуальным, и даже на дневных просадках индекс не падал ниже психологического барьера в 2500 пунктов", - добавляет Силаев. "Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина... подтвердила вектор на снижение ключевой ставки, даже несмотря на возможное ускорение инфляции из-за повышения НДС... Также отдельные макроэкономические данные оказали поддержку рынку. Так, инфляционные ожидания в октябре не изменились, а недельная инфляция замедлилась с 0,22% до 0,16%", - поясняет Максим Федосов из УК "Первая". В лидерах снижения котировок —акции "Вуша" (−6,49%), "Башнефти" (−3,67%), "СПБ биржи" (−3,36%), "Северстали" (−2,92%) и "Мечела" (−2,64%). В лидерах роста стоимости - акции "Акрона" (+0,93%), ОВК (+0,88%), "Новабева" (+0,86%), "Россетей Центра и Приволжья" (+0,84%) и банка "Санкт-Петербург" (+0,51%). "После реализации санкционных угроз со стороны ЕС и неожиданных мер американского минфина против нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть" внешнеполитический новостной фон остается в целом нейтральным, что позволяет участникам рынка сфокусироваться на поиске точечных торговых идей", - оценивает Федосов. Калачев ожидает, что к завершению основной сессии индекс Мосбиржи будет в умеренно отрицательной зоне с изменением от -0,5% до -1,0% к закрытию четверга. "Набиуллина в среду отметила появление первых признаков смягчения условий на рынке труда. Ранее регулятор выделял жесткие условия на рынке труда в качестве одно из основных проинфляционных факторов. Завтра... будет опубликовано резюме октябрьского заседания Банка России... не приходится исключать краткосрочного всплеска волатильности", - отметила Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер".

