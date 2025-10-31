https://1prime.ru/20251031/nasledstvo-863884977.html

Вступающих в наследство с ноября ждут изменения: к чему готовиться

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. С 1 ноября 2025 года вступает в силу нововведение, согласно которому нотариусы обязаны проверять наличие долгов у умершего человека и информировать о них наследников до вступления в наследство. Как это будет работать, агентству "Прайм" рассказал член Комиссии Федеральной нотариальной палаты по использованию информационных технологий нотариус Самарской области Радик Сафин.Закон оптимизирует информационное взаимодействие нотариусов и кредитных организаций, четко оговаривает каждый этап проверки и отведенное на него время. При этом в законе предусмотрено, что все действия выполняются в электронной форме."Известить их можно по-разному, например, по электронной почте или при личной встрече в конторе", - пояснил нотариус.Главная цель новации - предоставить потенциальным наследникам полную информацию о составе наследства, в том числе о долгах покойного, чтобы они могли принять осознанное решение, стоит ли вступать в наследство. Если долги превышают стоимость имущества, которое достанется наследникам, проще может быть просто от него отказаться. Напомним, наследники отвечают по долгам умершего только в пределах стоимости полученного имущества.По заявлению наследников нотариус может сделать опись имущества, например, оставшегося в квартире покойного. В таком случае оно официально может быть включено в состав наследства, заключил Радик Сафин.

