Мировые цены на нефть снижаются утром последних торгов месяца

Мировые цены на нефть снижаются утром последних торгов месяца - 31.10.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются утром последних торгов месяца

Мировые цены на нефть утром последних торгов месяца снижаются перед выходом данных о числе действующих буровых установок в США, а также в ожидании проведения... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T09:15+0300

нефть

рынок

сша

саудовская аравия

ирак

опек

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть утром последних торгов месяца снижаются перед выходом данных о числе действующих буровых установок в США, а также в ожидании проведения позднее заседания восьми стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,75%, до 63,89 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 60,11 доллара. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 24 октября их число увеличилось на две - до 420 установок. Инвесторы также ожидают проведения в воскресенье очередного заседание восьмерки стран ОПЕК+ с "добровольными" (помимо квот) ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что эта " восьмёрка" на совещании рассмотрит увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки.

сша

саудовская аравия

ирак

2025

нефть, рынок, сша, саудовская аравия, ирак, опек