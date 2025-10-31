Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть снижаются утром последних торгов месяца
2025-10-31T09:15+0300
2025-10-31T09:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть утром последних торгов месяца снижаются перед выходом данных о числе действующих буровых установок в США, а также в ожидании проведения позднее заседания восьми стран ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.58 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,75%, до 63,89 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 60,11 доллара. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 24 октября их число увеличилось на две - до 420 установок. Инвесторы также ожидают проведения в воскресенье очередного заседание восьмерки стран ОПЕК+ с "добровольными" (помимо квот) ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что эта " восьмёрка" на совещании рассмотрит увеличение предела добычи нефти в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки.
09:15 31.10.2025
 
Нефть дешевеет перед выходом данных о буровых установках в США

© fotolia.com / EdelweissНефтяные насосы
Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Нефтяные насосы. Архивное фото
© fotolia.com / Edelweiss
Биржевые котировки - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
08:25
 
