Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай - 31.10.2025, ПРАЙМ
Энергетика
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай
2025-10-31T10:20+0300
2025-10-31T10:20+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе укрепление энергетического партнерства. "Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок", - сообщили в кабмине.
10:20 31.10.2025
 
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай

Правительство сообщило, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе укрепление энергетического партнерства.
"Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок", - сообщили в кабмине.
Мировые цены на нефть перешли к стабильности
Вчера, 18:47
Мировые цены на нефть перешли к стабильности
Вчера, 18:47
 
