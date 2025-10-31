https://1prime.ru/20251031/neft-864092264.html
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай - 31.10.2025, ПРАЙМ
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай
Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T10:20+0300
2025-10-31T10:20+0300
2025-10-31T10:20+0300
энергетика
нефть
россия
рф
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
госсовет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_163a5f851c0310634af6aaf9eccd5830.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок, сообщили в аппарате правительства РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 3-4 ноября посетит Китай. В ходе поездки он встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе переговоров стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, в том числе укрепление энергетического партнерства. "Россия занимает первое место по поставкам нефти на китайский рынок", - сообщили в кабмине.
https://1prime.ru/20251030/neft-864076860.html
рф
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861869791_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_b40ac28ca78059dee7fa1cb22046f9d6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, рф, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, госсовет
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, РФ, КИТАЙ, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Госсовет
Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай
Правительство сообщило, что Россия занимает первое место по поставкам нефти в Китай