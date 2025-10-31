Стоимость нефти снижается

https://1prime.ru/20251031/neft-864102481.html

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем уменьшаются, котировки могут показать снижение третий месяц подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.08 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,31%, до 64,17 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,33%, до 60,37 доллара. С начала октября котировки уменьшились как минимум на 2,5% на фоне ожиданий переизбытка предложения. Это может стать третьим месяцем снижения подряд, за это время суммарно котировки сократились более чем на 10%. В воскресенье, 2 ноября, пройдет очередное заседание восьмерки стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями добычи нефти, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Алжир. "Санкции США против российских нефтяных компаний значительно увеличивают риски вокруг поставок. Это может побудить ОПЕК+ одобрить еще одно увеличение на 137 тысяч баррелей в сутки в декабре", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ANZ Research. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company обнародует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 24 октября их число увеличилось на две - до 420 установок.

