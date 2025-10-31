Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы не проиграем". В США внезапно высказались о России - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251031/rossiya-864112003.html
"Мы не проиграем". В США внезапно высказались о России
"Мы не проиграем". В США внезапно высказались о России - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Мы не проиграем". В США внезапно высказались о России
Россия не потерпит поражения в конфликте на Украине, так как этот вопрос крайне важен для нее, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T21:53+0300
2025-10-31T21:54+0300
спецоперация на украине
россия
украина
москва
сша
скотт риттер
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f618beca029b169201443f11af8025b5.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия не потерпит поражения в конфликте на Украине, так как этот вопрос крайне важен для нее, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube. "Россияне признают, что без стратегического ядерного сдерживания война на Украине была бы совершенно другой, а именно с масштабным участием НАТО. И единственное, что сейчас удерживает НАТО, — это заявления России о том, что этот конфликт имеет для нее экзистенциальное значение. Они заявляют: "мы не проиграем", — отметил он.Эксперт также подчеркнул, что Россия не действует спонтанно в принятии политических решений. В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс увеличивает свое присутствие, утверждая, что тем самым "сдерживает агрессию". В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы, но будет учитывать любые действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, хотя западные политики часто демонизируют Москву, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем.
https://1prime.ru/20251031/vsu-864110948.html
https://1prime.ru/20251031/rossiya-864111833.html
украина
москва
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b80a9fb1715370586a231448710cdda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, москва, сша, скотт риттер, владимир путин, нато
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, США, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО
21:53 31.10.2025 (обновлено: 21:54 31.10.2025)
 
"Мы не проиграем". В США внезапно высказались о России

Риттер отметил твердость духа России по вопросу украинского кризиса

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия не потерпит поражения в конфликте на Украине, так как этот вопрос крайне важен для нее, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube.
"Россияне признают, что без стратегического ядерного сдерживания война на Украине была бы совершенно другой, а именно с масштабным участием НАТО. И единственное, что сейчас удерживает НАТО, — это заявления России о том, что этот конфликт имеет для нее экзистенциальное значение. Они заявляют: "мы не проиграем", — отметил он.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Нет окружения": ситуация с ВСУ в Красноармейске поразила журналиста
20:29
Эксперт также подчеркнул, что Россия не действует спонтанно в принятии политических решений.
В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс увеличивает свое присутствие, утверждая, что тем самым "сдерживает агрессию". В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы, но будет учитывать любые действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, хотя западные политики часто демонизируют Москву, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем.
Крейсер Адмирал Нахимов и самолет Орион - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Западные СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО
21:47
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАМОСКВАСШАСкотт РиттерВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала