"Мы не проиграем". В США внезапно высказались о России

"Мы не проиграем". В США внезапно высказались о России

2025-10-31T21:53+0300

2025-10-31T21:53+0300

2025-10-31T21:54+0300

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия не потерпит поражения в конфликте на Украине, так как этот вопрос крайне важен для нее, заявил военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер на YouTube. "Россияне признают, что без стратегического ядерного сдерживания война на Украине была бы совершенно другой, а именно с масштабным участием НАТО. И единственное, что сейчас удерживает НАТО, — это заявления России о том, что этот конфликт имеет для нее экзистенциальное значение. Они заявляют: "мы не проиграем", — отметил он.Эксперт также подчеркнул, что Россия не действует спонтанно в принятии политических решений. В последние годы Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ. Альянс увеличивает свое присутствие, утверждая, что тем самым "сдерживает агрессию". В Кремле подчеркивают, что Россия не представляет угрозы, но будет учитывать любые действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, хотя западные политики часто демонизируют Москву, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем.

2025

