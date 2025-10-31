https://1prime.ru/20251031/strany-864085226.html

Восемь стран ОПЕК+ продолжат планомерное наращивание добычи нефти в декабре

Восемь стран ОПЕК+ продолжат планомерное наращивание добычи нефти в декабре - 31.10.2025, ПРАЙМ

Восемь стран ОПЕК+ продолжат планомерное наращивание добычи нефти в декабре

Восемь стран ОПЕК+ продолжат планомерное наращивание добычи нефти в декабре, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Большинство из них ожидает, что предельный | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T04:35+0300

2025-10-31T04:35+0300

2025-10-31T04:35+0300

нефть

энергетика

экономика

саудовская аравия

ирак

казахстан

опек

ук альфа-капитал

альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864085226.jpg?1761874523

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ продолжат планомерное наращивание добычи нефти в декабре, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Большинство из них ожидает, что предельный уровень будет вновь увеличен на 137 тысяч баррелей в сутки, но один аналитик ожидает, что рост может быть больше на фоне новых санкций против России. Ожидается, что ряд участников альянса - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман - проведут очередную онлайн-встречу в ближайшее воскресенье, где обсудят планы по добыче на декабрь. Восьмерка в сентябре завершила выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки и приступила к отказу от еще одних ограничений - на 1,65 миллиона баррелей в сутки, увеличивая предел нефтедобычи в октябре и ноябре на 137 тысяч баррелей ежемесячно. "Мы не ждем каких-либо серьезных изменений в планах ОПЕК+ - страны продолжат политику постепенного наращивания добычи нефти, которая реализуется с апреля. Нефть торгуется примерно на уровне сентябрьской встречи, а серьезных геополитических изменений, способных повлиять на видение баланса спроса-предложения нефти также не было. Так что можно ожидать очередные 137 тысяч баррелей в сутки добавления к добыче в декабре - аналогично решениям по октябрю и ноябрю", - заявил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. По словам старшего менеджера консалтинговой компании "Имплемента" Ивана Тимонина, при принятии нового решения ОПЕК+ будет учитывать минимум два ключевых фактора, оказывающих на баланс рынка противоположное влияние. "С одной стороны, возврат цен к росту на фоне новых санкций против российских нефтяных компаний повышает премию за риск и поддерживает котировки. С другой - ускоренный рост добычи, в том числе со стороны стран, не входящих в ОПЕК+, повышает вероятность накопления избыточных запасов, о чем уже предупреждают МЭА и другие агентства. Этот фактор создает давление на рынок и ограничивает потенциал дальнейшего роста цен", - отметил он. Тимонин считает, что в таких условиях ОПЕК+ продолжит заявлять о необходимости "мягкой балансировки" рынка. Для участников альянса сейчас важно не столько увеличить производство, сколько сохранить доверие к стратегии постепенного выхода из ограничений, не допуская ни дефицита, ни избыточного давления на цены, заключил он. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев, в свою очередь, отметил, что концептуально ОПЕК+ хочет снизить долгосрочное предложение производителей нефти, не входящих в альянс. Для этого ему нужен период низких цен, который продлится не несколько месяцев, а полтора-два года. По мнению Белогорьева, речь идет о порядка 50 долларах за баррель. Это достаточный уровень, чтобы дестимулировать инвестиции, в частности, в новое бурение на сланцевую нефть в США. "Поэтому текущие ценовые флуктуации, с точки зрения стратегии ОПЕК+, никакого особого влияния не оказывают. Что касается санкций против "Лукойла" и "Роснефти", то рынок на них реагирует пока спокойно. Нет никаких явных признаков того, что эти санкции приведут к существенному сокращению общего российского экспорта, по крайней мере в долгосрочной перспективе", - добавил Белогорьев. Однако, по мнению независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова, ужесточение санкций в отношении российской нефтяной отрасли повышает вероятность того, что страны ОПЕК+ не ограничатся минимальным повышением добычи и могут увеличить ее предельный уровень не на 137 тысяч баррелей, а, например, на 274 тысяч, 411 тысяч или даже 548 тысяч баррелей, как это было летом. "У ближневосточных стран ОПЕК появляется стимул к тому, чтобы заместить российскую нефть на китайском и индийском рынках. И в теории такие возможности есть. Если не полностью, то в значительной степени заместить российскую нефть на этих рынках. Просто потому, что в этих странах есть очень высокий профицит нефтедобывающих мощностей", - добавил Родионов.

саудовская аравия

ирак

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек, ук альфа-капитал, альфа-капитал