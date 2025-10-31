https://1prime.ru/20251031/tramp-864104641.html

В Раде сделали громкое заявление на фоне смены позиции Трампа по Украине

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о катастрофическом положении в стране на фоне изменения отношения президента США Дональда Трампа к вопросу урегулирования конфликта на Украине. "Ситуация на Украине катастрофическая. Это уже не просто кризис, а плавный переход к руинам. Агония режима Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией. США фактически вышли из конфликта, как когда-то из Вьетнама. Европа без них воевать не может. Главный ресурс — люди — практически исчерпан. Мобилизация провалилась, фронт пустеет, страна выгорает изнутри", — написал он в своем Telegram-канале.Дмитрук также подчеркнул, что все отлично понимают, что "война подходит к концу, но конец этот будет не политическим, а человеческим".На днях американский телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп изменил свое отношение к поддержке Украины, вызвав обеспокоенность среди европейских партнеров. По информации СМИ, недавние шаги главы Белого дома, такие как вывод американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, создают неопределенность среди европейских союзников, которые не могут предугадать его будущие действия. При этом встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином также показала, что Трамп отошел от жесткой позиции по Украине и готов обсуждать вопросы в менее настойчивом ключе.

