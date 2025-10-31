Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде сделали громкое заявление на фоне смены позиции Трампа по Украине - 31.10.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
В Раде сделали громкое заявление на фоне смены позиции Трампа по Украине
2025-10-31T16:03+0300
2025-10-31T16:03+0300
спецоперация на украине
украина
сша
вьетнам
дональд трамп
владимир зеленский
си цзиньпин
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854340142_0:2:3071:1729_1920x0_80_0_0_ea5440dedb7e333e1c8d247e6de11993.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о катастрофическом положении в стране на фоне изменения отношения президента США Дональда Трампа к вопросу урегулирования конфликта на Украине. "Ситуация на Украине катастрофическая. Это уже не просто кризис, а плавный переход к руинам. Агония режима Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией. США фактически вышли из конфликта, как когда-то из Вьетнама. Европа без них воевать не может. Главный ресурс — люди — практически исчерпан. Мобилизация провалилась, фронт пустеет, страна выгорает изнутри", — написал он в своем Telegram-канале.Дмитрук также подчеркнул, что все отлично понимают, что "война подходит к концу, но конец этот будет не политическим, а человеческим".На днях американский телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп изменил свое отношение к поддержке Украины, вызвав обеспокоенность среди европейских партнеров. По информации СМИ, недавние шаги главы Белого дома, такие как вывод американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, создают неопределенность среди европейских союзников, которые не могут предугадать его будущие действия. При этом встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином также показала, что Трамп отошел от жесткой позиции по Украине и готов обсуждать вопросы в менее настойчивом ключе.
украина, сша, вьетнам, дональд трамп, владимир зеленский, си цзиньпин, рада
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, ВЬЕТНАМ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Рада
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© Фото : Official The White House
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил о катастрофическом положении в стране на фоне изменения отношения президента США Дональда Трампа к вопросу урегулирования конфликта на Украине.
"Ситуация на Украине катастрофическая. Это уже не просто кризис, а плавный переход к руинам. Агония режима Зеленского затянулась, но она не перестала быть агонией. США фактически вышли из конфликта, как когда-то из Вьетнама. Европа без них воевать не может. Главный ресурс — люди — практически исчерпан. Мобилизация провалилась, фронт пустеет, страна выгорает изнутри", — написал он в своем Telegram-канале.
Дмитрук также подчеркнул, что все отлично понимают, что "война подходит к концу, но конец этот будет не политическим, а человеческим".
На днях американский телеканал Fox News сообщил, что Дональд Трамп изменил свое отношение к поддержке Украины, вызвав обеспокоенность среди европейских партнеров. По информации СМИ, недавние шаги главы Белого дома, такие как вывод американской бригады из Румынии и отказ предоставить Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, создают неопределенность среди европейских союзников, которые не могут предугадать его будущие действия. При этом встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином также показала, что Трамп отошел от жесткой позиции по Украине и готов обсуждать вопросы в менее настойчивом ключе.
