Ученые разрабатывают тест-систему для оценки токсичности морских животных

2025-10-31T05:54+0300

ВЛАДИВОСТОК, 31 окт - ПРАЙМ. Специалисты Приморского океанариума во Владивостоке разрабатывают тест-систему для оценки токсичности морских гидробионтов, сообщает учреждение. По сведениям ученых, с каждым годом все больше новых южных видов морских обитателей попадают в воды Приморья. В их числе - планктонные микроводоросли и бактерии, способные производить опасные для человека токсины. Рыба, моллюски, ракообразные могут аккумулировать эти токсины из потребляемого корма, поэтому все более злободневным становится вопрос определения наличия опасных веществ в морепродуктах. "Оптимизированная учеными (центра коллективного пользования ) ЦКП тест-система позволяет проводить анализ содержания токсинов в морских организмах быстрее и проще традиционных методов анализа. Тест-система приморских ученых является, по сути, биохимической машиной, работающей на живой культуре животных клеток специальной линии. Достаточно поместить в систему экстракт исследуемого объекта, и через несколько дней будет получен готовый результат", - говорится в сообщении на сайте Приморского океанариума. Полученные данные показывают наличие токсинов в моллюсках и степень их опасности для человека, отмечает учреждение. "В ближайшее время мы будем тестировать экстракты, в которых, как мы предполагаем, содержится токсин... На отработку методики ушло около года: я "поставил" метод, то есть практически его освоил и составил рабочий протокол. Теперь мы приступаем к опытной проверке тест-системы на модельных объектах (немертинах) и ее окончательной "шлифовке". На основе этих работ будет подготовлена итоговая публикация", - приводятся слова специалиста центра коллективного пользования "Приморского океанариума" Максима Пузанова. По информации ученых, методика позволит улучшить процесс санитарной проверки морепродуктов и повысить ее надежность. Кроме того, тест-система могла бы применяться в здравоохранении и пищевой промышленности, заключают в океанариуме. В Национальном научном центре морской биологии имени Алексея Жирмунского ДВО РАН 10 июля подчеркнули, что в последние годы летом ученые в период массового развития микроводорослей, которые продуцируют диарейные токсины, фиксируют накопление ядов в моллюсках по всей акватории залива Петра Великого. В июле 2024 и 2025 года ученые рекомендовали не есть моллюсков и рыбу, выловленных в акватории Амурского залива во Владивостоке, где наблюдалось масштабное цветение микроводорослей.

