Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг предложил отсрочить новые правила расчета утильсбора - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/utilsbor-864090309.html
Минпромторг предложил отсрочить новые правила расчета утильсбора
Минпромторг предложил отсрочить новые правила расчета утильсбора - 31.10.2025, ПРАЙМ
Минпромторг предложил отсрочить новые правила расчета утильсбора
Минпромторг РФ предложил отложить до 1 декабря вступление в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили, внес проект постановления в правительство,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T09:12+0300
2025-10-31T09:12+0300
бизнес
рф
денис мантуров
минпромторг
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861720356_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_9116dd7b878ba7c55b7c2fecf9acf952.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил отложить до 1 декабря вступление в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили, внес проект постановления в правительство, сообщило министерство. "В соответствии с поручением Первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили", - говорится в сообщении. "Принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц - с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года). Проект постановления в соответствующей редакции внесен в правительство Российской Федерации", - уточнило министерство. Отмечается, что решение принято с учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств. Там напомнили, что в сентябре Минпромторг подготовил изменения в механику расчета утилизационного сбора, предполагающие введение дополнительных показателей для легковых автомобилей (категории М1). Так базовая ставка для расчета утилизационного сбора формируется на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом льготный коэффициент расчета сохраняется только для физлиц, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил для личного пользования. Доля таких транспортных средств в российском автопарке, по данным министерства, превышает 80%. "Напомним, что изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы. Обращаем внимание, что сейчас при планировании новых заказов на зарубежные автомобили необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчете утильсбора", - добавили в Минпромторге. В октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил Мантурову письмо с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года". После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов. Первый вице-премьер РФ позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря.
https://1prime.ru/20251022/utilsbor-863770370.html
https://1prime.ru/20251018/minpromtorg-863669818.html
https://1prime.ru/20251014/avto-863500038.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861720356_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e8b3b80bed2ed0f6fd2ae3b613b77fee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, рф, денис мантуров, минпромторг, авто
Бизнес, РФ, Денис Мантуров, Минпромторг, Авто
09:12 31.10.2025
 
Минпромторг предложил отсрочить новые правила расчета утильсбора

Минпромторг предложил отложить до декабря новые правила расчета утильсбора

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка . Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил отложить до 1 декабря вступление в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили, внес проект постановления в правительство, сообщило министерство.
"В соответствии с поручением Первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили", - говорится в сообщении.
Новые японские праворульные кроссоверы - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
Эксперт раскрыла, кому дадут автокредит после повышения утильсбора
22 октября, 03:03
"Принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц - с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года). Проект постановления в соответствующей редакции внесен в правительство Российской Федерации", - уточнило министерство.
Отмечается, что решение принято с учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств.
Там напомнили, что в сентябре Минпромторг подготовил изменения в механику расчета утилизационного сбора, предполагающие введение дополнительных показателей для легковых автомобилей (категории М1).
Так базовая ставка для расчета утилизационного сбора формируется на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом льготный коэффициент расчета сохраняется только для физлиц, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил для личного пользования. Доля таких транспортных средств в российском автопарке, по данным министерства, превышает 80%.
"Напомним, что изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы. Обращаем внимание, что сейчас при планировании новых заказов на зарубежные автомобили необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчете утильсбора", - добавили в Минпромторге.
Вывеска Министерства промышленности и торговли РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.10.2025
Минпромторг рассказал, кого не затронет новый утильсбор
18 октября, 17:54
В октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил Мантурову письмо с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года".
После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов.
Первый вице-премьер РФ позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря.
Водитель за рулем - ПРАЙМ, 1920, 14.10.2025
Сроки поставки авто учтут при переходе на новые правила утильсбора
14 октября, 16:45
 
БизнесРФДенис МантуровМинпромторгАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала