https://1prime.ru/20251031/utilsbor-864090309.html

Минпромторг предложил отсрочить новые правила расчета утильсбора

Минпромторг предложил отсрочить новые правила расчета утильсбора - 31.10.2025, ПРАЙМ

Минпромторг предложил отсрочить новые правила расчета утильсбора

Минпромторг РФ предложил отложить до 1 декабря вступление в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили, внес проект постановления в правительство,... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T09:12+0300

2025-10-31T09:12+0300

2025-10-31T09:12+0300

бизнес

рф

денис мантуров

минпромторг

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861720356_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_9116dd7b878ba7c55b7c2fecf9acf952.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил отложить до 1 декабря вступление в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили, внес проект постановления в правительство, сообщило министерство. "В соответствии с поручением Первого вице-премьера Дениса Мантурова Минпромторг России проработал возможность отсрочки даты вступления в силу новых правил расчета утильсбора на легковые автомобили", - говорится в сообщении. "Принято решение о переносе предполагаемого вступления постановления в силу на один месяц - с 1 декабря 2025 года (вместо 1 ноября 2025 года). Проект постановления в соответствующей редакции внесен в правительство Российской Федерации", - уточнило министерство. Отмечается, что решение принято с учетом интересов тех граждан, которые могли заказать и оплатить автомобили с мощностью двигателя свыше 160 лошадиных сил уже после публикации проекта нормативно-правового акта с новыми параметрами или столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств. Там напомнили, что в сентябре Минпромторг подготовил изменения в механику расчета утилизационного сбора, предполагающие введение дополнительных показателей для легковых автомобилей (категории М1). Так базовая ставка для расчета утилизационного сбора формируется на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя влияет на формирование коэффициента по прогрессивной шкале. При этом льготный коэффициент расчета сохраняется только для физлиц, которые ввозят иномарку с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил для личного пользования. Доля таких транспортных средств в российском автопарке, по данным министерства, превышает 80%. "Напомним, что изменения не отразятся на автолюбителях, которые оплатили утильсбор на иномарку по действующим параметрам до вступления в силу новой нормы. Обращаем внимание, что сейчас при планировании новых заказов на зарубежные автомобили необходимо учитывать предлагаемые изменения в расчете утильсбора", - добавили в Минпромторге. В октябре глава "Деловой России" Алексей Репик направил Мантурову письмо с просьбой отсрочить вступление в силу новых параметров утилизационного сбора на автомобили в России в связи с задержкой по доставке уже оплаченных автомобилей. В документе, который есть в распоряжении РИА Новости, говорилось о необходимости дать время "для завершения оформления таможенных процедур покупателями, совершившими свои сделки в августе-октябре 2025 года". После рассмотрения обращения в секретариате Мантурова сообщили, что первый вице-премьер ждет от Минпромторга варианты реализации переходного периода по изменениям расчета утильсбора на автомобили для завершения по старым правилам действующих оплаченных заказов. Первый вице-премьер РФ позднее заявил, что поручил Минпромторгу рассмотреть возможность переноса срока вступления в силу новых правил на месяц – до 1 декабря.

https://1prime.ru/20251022/utilsbor-863770370.html

https://1prime.ru/20251018/minpromtorg-863669818.html

https://1prime.ru/20251014/avto-863500038.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, денис мантуров, минпромторг, авто