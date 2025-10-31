Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нет окружения": ситуация с ВСУ в Красноармейске поразила журналиста - 31.10.2025
Спецоперация на Украине
"Нет окружения": ситуация с ВСУ в Красноармейске поразила журналиста
Владимир Зеленский запутался в противоречиях, комментируя положение украинских военных в Красноармейске, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире... | 31.10.2025
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский запутался в противоречиях, комментируя положение украинских военных в Красноармейске, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran. "Он продолжает рисовать "радужную" картину, будто нет никакого окружения ВСУ российскими бойцами и нет никакой большой катастрофы, которая вот-вот должна случиться с украинской армией. Но мы видим, как Украина пытается отправить подкрепление в эти регионы", — заявил он. Журналист также подчеркнул, что Владимир Путин, в отличие от Зеленского, проявляет больше уверенности в своих заявлениях и действиях. В среду Владимир Путин заявил, что противник заблокирован в Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно решить судьбу своих граждан, попавших в окружение. Позже Путин дал указание Министерству обороны обеспечить доступ иностранных журналистов в районы блокировки украинских войск. Командование готово, если потребуется, остановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы предоставить представителям СМИ возможность свободного въезда и выезда. Президент отмечает, что ситуация в зоне СВО складывается в пользу российских войск: они проводят активные действия и наступают на всех направлениях.
красноармейск
украина
красноармейск, украина, владимир путин, владимир зеленский, всу
Спецоперация на Украине, Красноармейск, УКРАИНА, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ВСУ
"Нет окружения": ситуация с ВСУ в Красноармейске поразила журналиста

Христофору заявил о противоречиях в словах и действиях Зеленского по Красноармейску

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский запутался в противоречиях, комментируя положение украинских военных в Красноармейске, отметил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.
"Он продолжает рисовать "радужную" картину, будто нет никакого окружения ВСУ российскими бойцами и нет никакой большой катастрофы, которая вот-вот должна случиться с украинской армией. Но мы видим, как Украина пытается отправить подкрепление в эти регионы", — заявил он.
Журналист также подчеркнул, что Владимир Путин, в отличие от Зеленского, проявляет больше уверенности в своих заявлениях и действиях.
В среду Владимир Путин заявил, что противник заблокирован в Красноармейске. Он подчеркнул, что политическое руководство Украины должно решить судьбу своих граждан, попавших в окружение. Позже Путин дал указание Министерству обороны обеспечить доступ иностранных журналистов в районы блокировки украинских войск. Командование готово, если потребуется, остановить боевые действия на пять-шесть часов, чтобы предоставить представителям СМИ возможность свободного въезда и выезда.
Президент отмечает, что ситуация в зоне СВО складывается в пользу российских войск: они проводят активные действия и наступают на всех направлениях.
Спецоперация на УкраинеКрасноармейскУКРАИНАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВСУ
 
 
