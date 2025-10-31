Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
"Доставляет удовольствие". В Венгрии поразились словам Зеленского
"Доставляет удовольствие". В Венгрии поразились словам Зеленского - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Доставляет удовольствие". В Венгрии поразились словам Зеленского
Владимира Зеленского больше всего радует присваивание чужих финансовых средств, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Владимира Зеленского больше всего радует присваивание чужих финансовых средств, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя решение Нидерландов о выделении дополнительной помощи Украине. "Ничто не доставляет Зеленскому большего удовольствия, чем присваивание чужих денег", — написал он в социальной сети Х. На этой неделе Нидерланды предоставили 25 миллионов евро на дополнительные меры поддержки Украины в области энергетики, включая закупку газа и ремонт оборудования. Как отмечается в сообщении, правительство Нидерландов уже направило 58 миллионов евро на украинскую энергетику на 2026 год. Эти финансы пойдут на приобретение запчастей и проведение ремонтов, а также на обучение специалистов для работы в энергетическом секторе. В апреле 2024 года власти Нидерландов одобрили выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь Украине в период с 2024 по 2026 годы. Из этой суммы 400 миллионов евро были выделены для поддержки украинской экономики и восстановления критически важной энергетической инфраструктуры. Россия неоднократно заявляла, что западная военная помощь не приносит Украине пользы и только затягивает кризис, а транспорт с оружием становится законной целью для российских вооруженных сил.
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, ВЕНГРИЯ, Владимир Зеленский
16:47 31.10.2025
 
"Доставляет удовольствие". В Венгрии поразились словам Зеленского

Кошкович назвал присваивание чужих денег любимым занятием Зеленского

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Владимира Зеленского больше всего радует присваивание чужих финансовых средств, отметил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя решение Нидерландов о выделении дополнительной помощи Украине.
"Ничто не доставляет Зеленскому большего удовольствия, чем присваивание чужих денег", — написал он в социальной сети Х.
На этой неделе Нидерланды предоставили 25 миллионов евро на дополнительные меры поддержки Украины в области энергетики, включая закупку газа и ремонт оборудования. Как отмечается в сообщении, правительство Нидерландов уже направило 58 миллионов евро на украинскую энергетику на 2026 год. Эти финансы пойдут на приобретение запчастей и проведение ремонтов, а также на обучение специалистов для работы в энергетическом секторе.
В апреле 2024 года власти Нидерландов одобрили выделение дополнительных 4,4 миллиарда евро на военную и гуманитарную помощь Украине в период с 2024 по 2026 годы. Из этой суммы 400 миллионов евро были выделены для поддержки украинской экономики и восстановления критически важной энергетической инфраструктуры.
Россия неоднократно заявляла, что западная военная помощь не приносит Украине пользы и только затягивает кризис, а транспорт с оружием становится законной целью для российских вооруженных сил.
Спецоперация на Украине
 
 
