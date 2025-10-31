"Переложит вину". СМИ раскрыли, что натворил Зеленский на Украине
Politico: Зеленский хочет найти козлов отпущения на фоне энергокризиса
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет козлов отпущения на фоне энергетического кризиса в Украине, сообщает Politico.
"Некоторые украинские руководители энергетических компаний опасаются, что преследование Кудрицкого может быть частью превентивной тактики поиска козлов отпущения, чтобы переложить вину в случае, если энергетическая система страны больше не сможет противостоять российским атакам", — говорится в статье.
В материале также отмечено, что украинские граждане недовольны перебоями с электроснабжением и могут подвергнуть правительство Зеленского критике, из-за чего его администрация использует такую тактику.
28 октября издание "Украинская правда" сообщило, что Кудрицкий был задержан во Львовской области. Впоследствии украинское государственное бюро расследований объявило о новых обвинениях львовскому предпринимателю Игорю Гринкевичу и аресте Кудрицкого по подозрению в "мошенническом присвоении средств "Укрэнерго". По данным ведомства, в 2018 году они с Гринкевичем незаконно завладели 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) в ходе реконструкции объектов энергетической системы. 29 октября Печерский суд Киева избрал Кудрицкому меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
С 10 октября в нескольких регионах Украины, включая Киев, начались массовые и длительные отключения электричества. Власти страны сообщили о повреждениях энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. На 11 октября состояние удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь начали применяться аварийные графики отключений электроэнергии.