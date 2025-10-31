https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864106613.html

"Переложит вину". СМИ раскрыли, что натворил Зеленский на Украине

"Переложит вину". СМИ раскрыли, что натворил Зеленский на Украине - 31.10.2025, ПРАЙМ

"Переложит вину". СМИ раскрыли, что натворил Зеленский на Украине

Владимир Зеленский ищет козлов отпущения на фоне энергетического кризиса в Украине, сообщает Politico. | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T17:34+0300

2025-10-31T17:34+0300

2025-10-31T17:34+0300

мировая экономика

украина

киев

владимир зеленский

укрэнерго

львовская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет козлов отпущения на фоне энергетического кризиса в Украине, сообщает Politico."Некоторые украинские руководители энергетических компаний опасаются, что преследование Кудрицкого может быть частью превентивной тактики поиска козлов отпущения, чтобы переложить вину в случае, если энергетическая система страны больше не сможет противостоять российским атакам", — говорится в статье.В материале также отмечено, что украинские граждане недовольны перебоями с электроснабжением и могут подвергнуть правительство Зеленского критике, из-за чего его администрация использует такую тактику.28 октября издание "Украинская правда" сообщило, что Кудрицкий был задержан во Львовской области. Впоследствии украинское государственное бюро расследований объявило о новых обвинениях львовскому предпринимателю Игорю Гринкевичу и аресте Кудрицкого по подозрению в "мошенническом присвоении средств "Укрэнерго". По данным ведомства, в 2018 году они с Гринкевичем незаконно завладели 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) в ходе реконструкции объектов энергетической системы. 29 октября Печерский суд Киева избрал Кудрицкому меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).С 10 октября в нескольких регионах Украины, включая Киев, начались массовые и длительные отключения электричества. Власти страны сообщили о повреждениях энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. На 11 октября состояние удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь начали применяться аварийные графики отключений электроэнергии.

https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864095328.html

https://1prime.ru/20251031/ukraina-864103567.html

украина

киев

львовская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, укрэнерго, львовская область