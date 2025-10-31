Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что натворил Зеленский на Украине - 31.10.2025
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что натворил Зеленский на Украине
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что натворил Зеленский на Украине - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что натворил Зеленский на Украине
Владимир Зеленский ищет козлов отпущения на фоне энергетического кризиса в Украине, сообщает Politico. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T17:34+0300
2025-10-31T17:34+0300
мировая экономика
украина
киев
владимир зеленский
укрэнерго
львовская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет козлов отпущения на фоне энергетического кризиса в Украине, сообщает Politico.&quot;Некоторые украинские руководители энергетических компаний опасаются, что преследование Кудрицкого может быть частью превентивной тактики поиска козлов отпущения, чтобы переложить вину в случае, если энергетическая система страны больше не сможет противостоять российским атакам&quot;, — говорится в статье.В материале также отмечено, что украинские граждане недовольны перебоями с электроснабжением и могут подвергнуть правительство Зеленского критике, из-за чего его администрация использует такую тактику.28 октября издание "Украинская правда" сообщило, что Кудрицкий был задержан во Львовской области. Впоследствии украинское государственное бюро расследований объявило о новых обвинениях львовскому предпринимателю Игорю Гринкевичу и аресте Кудрицкого по подозрению в "мошенническом присвоении средств "Укрэнерго". По данным ведомства, в 2018 году они с Гринкевичем незаконно завладели 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) в ходе реконструкции объектов энергетической системы. 29 октября Печерский суд Киева избрал Кудрицкому меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).С 10 октября в нескольких регионах Украины, включая Киев, начались массовые и длительные отключения электричества. Власти страны сообщили о повреждениях энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. На 11 октября состояние удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь начали применяться аварийные графики отключений электроэнергии.
украина
киев
львовская область
мировая экономика, украина, киев, владимир зеленский, укрэнерго, львовская область
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Львовская область
17:34 31.10.2025
 
"Переложит вину". СМИ раскрыли, что натворил Зеленский на Украине

Politico: Зеленский хочет найти козлов отпущения на фоне энергокризиса

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Владимир Зеленский ищет козлов отпущения на фоне энергетического кризиса в Украине, сообщает Politico.

"Некоторые украинские руководители энергетических компаний опасаются, что преследование Кудрицкого может быть частью превентивной тактики поиска козлов отпущения, чтобы переложить вину в случае, если энергетическая система страны больше не сможет противостоять российским атакам", — говорится в статье.

"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
11:06
В материале также отмечено, что украинские граждане недовольны перебоями с электроснабжением и могут подвергнуть правительство Зеленского критике, из-за чего его администрация использует такую тактику.
28 октября издание "Украинская правда" сообщило, что Кудрицкий был задержан во Львовской области. Впоследствии украинское государственное бюро расследований объявило о новых обвинениях львовскому предпринимателю Игорю Гринкевичу и аресте Кудрицкого по подозрению в "мошенническом присвоении средств "Укрэнерго". По данным ведомства, в 2018 году они с Гринкевичем незаконно завладели 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) в ходе реконструкции объектов энергетической системы. 29 октября Печерский суд Киева избрал Кудрицкому меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
С 10 октября в нескольких регионах Украины, включая Киев, начались массовые и длительные отключения электричества. Власти страны сообщили о повреждениях энергетических сетей и коммунальной инфраструктуры. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. На 11 октября состояние удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь начали применяться аварийные графики отключений электроэнергии.
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за украинской угрозы
14:57
 
Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Львовская область
 
 
