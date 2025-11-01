https://1prime.ru/20251101/bayden-864120649.html
"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена
"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена
Экс-президент США Джо Байден отдал распоряжение не предпринимать шаги по спасению застрявших на МКС астронавтов до завершения американских выборов в 2024 году... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T10:28+0300
2025-11-01T10:28+0300
2025-11-01T10:28+0300
общество
сша
джо байден
мкс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:225:1084:835_1920x0_80_0_0_99decdba38ddc19f788e3a1e1bcfc644.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент США Джо Байден отдал распоряжение не предпринимать шаги по спасению застрявших на МКС астронавтов до завершения американских выборов в 2024 году. Об этом во время подкаста комика Джо Рогана сообщил миллиардер Илон Маск."Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов", — заявил предприниматель.Маск отметил, что подобные действия бывшего руководства США его не удивили. Он также согласился с мнением ведущего подкаста Рогана о том, что подобные решения должны быть вне закона.Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор были первым испытательным экипажем нового космического корабля Boeing Starliner и прибыли на станцию 6 июня прошлого года. Их миссия должна была продлиться около недели, однако из-за выявленных при стыковке проблем с двигателем и последующей утечки гелия тестирование затянулось. Лишь 19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom с командой миссии Crew-9, в которую входил российский космонавт Александр Горбунов, смог успешно приводниться у побережья Флориды в рамках операции по возвращению астронавтов на Землю.
https://1prime.ru/20251013/ssha-863449838.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:113:1084:926_1920x0_80_0_0_c2e249657c7f11f3af7e428e7c2ac87a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сша, джо байден, мкс
Общество , США, Джо Байден, МКС
"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена
Маск: Байден отдал указание не спасать астронавтов на МКС