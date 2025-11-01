Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/bayden-864120649.html
"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена
"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена
Экс-президент США Джо Байден отдал распоряжение не предпринимать шаги по спасению застрявших на МКС астронавтов до завершения американских выборов в 2024 году... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T10:28+0300
2025-11-01T10:28+0300
общество
сша
джо байден
мкс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:225:1084:835_1920x0_80_0_0_99decdba38ddc19f788e3a1e1bcfc644.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент США Джо Байден отдал распоряжение не предпринимать шаги по спасению застрявших на МКС астронавтов до завершения американских выборов в 2024 году. Об этом во время подкаста комика Джо Рогана сообщил миллиардер Илон Маск.&quot;Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов&quot;, — заявил предприниматель.Маск отметил, что подобные действия бывшего руководства США его не удивили. Он также согласился с мнением ведущего подкаста Рогана о том, что подобные решения должны быть вне закона.Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор были первым испытательным экипажем нового космического корабля Boeing Starliner и прибыли на станцию 6 июня прошлого года. Их миссия должна была продлиться около недели, однако из-за выявленных при стыковке проблем с двигателем и последующей утечки гелия тестирование затянулось. Лишь 19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom с командой миссии Crew-9, в которую входил российский космонавт Александр Горбунов, смог успешно приводниться у побережья Флориды в рамках операции по возвращению астронавтов на Землю.
https://1prime.ru/20251013/ssha-863449838.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042729_0:113:1084:926_1920x0_80_0_0_c2e249657c7f11f3af7e428e7c2ac87a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, джо байден, мкс
Общество , США, Джо Байден, МКС
10:28 01.11.2025
 
"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена

Маск: Байден отдал указание не спасать астронавтов на МКС

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Джо Байден. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент США Джо Байден отдал распоряжение не предпринимать шаги по спасению застрявших на МКС астронавтов до завершения американских выборов в 2024 году. Об этом во время подкаста комика Джо Рогана сообщил миллиардер Илон Маск.

"Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов", — заявил предприниматель.

Маск отметил, что подобные действия бывшего руководства США его не удивили. Он также согласился с мнением ведущего подкаста Рогана о том, что подобные решения должны быть вне закона.
Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор были первым испытательным экипажем нового космического корабля Boeing Starliner и прибыли на станцию 6 июня прошлого года. Их миссия должна была продлиться около недели, однако из-за выявленных при стыковке проблем с двигателем и последующей утечки гелия тестирование затянулось. Лишь 19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom с командой миссии Crew-9, в которую входил российский космонавт Александр Горбунов, смог успешно приводниться у побережья Флориды в рамках операции по возвращению астронавтов на Землю.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
СМИ: Трамп превратил в ад жизнь 37 убийц, которых помиловал Байден
13 октября, 07:15
 
ОбществоСШАДжо БайденМКС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала