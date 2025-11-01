https://1prime.ru/20251101/bayden-864120649.html

"Были указания". Маск рассказал об ужасающем приказе Байдена

2025-11-01T10:28+0300

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экс-президент США Джо Байден отдал распоряжение не предпринимать шаги по спасению застрявших на МКС астронавтов до завершения американских выборов в 2024 году. Об этом во время подкаста комика Джо Рогана сообщил миллиардер Илон Маск."Мне сказали, что из Белого дома были указания о том, что не следует предпринимать никаких попыток спасения до выборов", — заявил предприниматель.Маск отметил, что подобные действия бывшего руководства США его не удивили. Он также согласился с мнением ведущего подкаста Рогана о том, что подобные решения должны быть вне закона.Астронавты Суни Уильямс и Бутч Уилмор были первым испытательным экипажем нового космического корабля Boeing Starliner и прибыли на станцию 6 июня прошлого года. Их миссия должна была продлиться около недели, однако из-за выявленных при стыковке проблем с двигателем и последующей утечки гелия тестирование затянулось. Лишь 19 марта космический корабль Crew Dragon Freedom с командой миссии Crew-9, в которую входил российский космонавт Александр Горбунов, смог успешно приводниться у побережья Флориды в рамках операции по возвращению астронавтов на Землю.

2025

