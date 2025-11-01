Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Болгарии заявили, что страна не готова к уходу "Лукойла" - 01.11.2025
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864129137.html
В Болгарии заявили, что страна не готова к уходу "Лукойла"
В Болгарии заявили, что страна не готова к уходу "Лукойла" - 01.11.2025, ПРАЙМ
В Болгарии заявили, что страна не готова к уходу "Лукойла"
Бывший министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлиан Попов считает, что страна не подготовлена к уходу российской компании "Лукойл", это может... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T15:39+0300
2025-11-01T15:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861435596_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_dff6c7c6e7195bb690dc7532c5dbb7f7.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Бывший министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлиан Попов считает, что страна не подготовлена к уходу российской компании "Лукойл", это может привести к дефициту топлива, пишет издание Politico. "Юлиан Попов... согласился с тем, что правительство "не подготовлено должным образом" и нет "плана действий на случай" ухода "Лукойла", что повышает вероятность нехватки топлива", - говорится в публикации. В конце октября лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") экс-премьер Бойко Борисов заявлял, что Болгария может столкнуться с нехваткой топлива, если попавший под американские санкции болгарский НПЗ "Лукойла" перестанет работать. Ранее минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20251031/neft-864102481.html
15:39 01.11.2025
 
В Болгарии заявили, что страна не готова к уходу "Лукойла"

Попов: Болгария не готова к уходу "Лукойла" из страны

© РИА НовостиЛукойл
Лукойл - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Лукойл. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Бывший министр окружающей среды и водных ресурсов Болгарии Юлиан Попов считает, что страна не подготовлена к уходу российской компании "Лукойл", это может привести к дефициту топлива, пишет издание Politico.
"Юлиан Попов... согласился с тем, что правительство "не подготовлено должным образом" и нет "плана действий на случай" ухода "Лукойла", что повышает вероятность нехватки топлива", - говорится в публикации.
В конце октября лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") экс-премьер Бойко Борисов заявлял, что Болгария может столкнуться с нехваткой топлива, если попавший под американские санкции болгарский НПЗ "Лукойла" перестанет работать.
Ранее минфин США ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Стоимость нефти снижается
Вчера, 14:24
 
Мировая экономикаРФБОЛГАРИЯЗАПАДМария ЗахароваЛукойлМинфин СШАPolitico
 
 
