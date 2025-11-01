https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864130927.html

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла - 01.11.2025

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла

Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за январь-сентябрь выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 105,177 миллиарда рублей... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T16:30+0300

2025-11-01T16:30+0300

2025-11-01T16:30+0300

нефть

россия

транснефть

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за январь-сентябрь выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 105,177 миллиарда рублей против 96,994 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 1,3% - до 955,137 миллиарда рублей.

