Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за январь-сентябрь выросла на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 105,177 миллиарда рублей против 96,994 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 1,3% - до 955,137 миллиарда рублей.
