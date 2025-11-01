Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864131301.html
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась - 01.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года снизилась на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 352,479... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T16:33+0300
2025-11-01T16:33+0300
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1956c9473554c5375132aee96456c63f.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года снизилась на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 352,479 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка снизилась на 8,1% - до 1,952 триллиона рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 1,3%, до 518,646 миллиарда рублей. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864130927.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_5a9811f53c81791a7281638041a19886.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лукойл
Лукойл
16:33 01.11.2025
 
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась

Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года снизилась на 14,1%

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года снизилась на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 352,479 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка снизилась на 8,1% - до 1,952 триллиона рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 1,3%, до 518,646 миллиарда рублей.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.
Стенд компании Транснефть - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла
16:30
 
Лукойл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала