Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года снизилась на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 352,479 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка снизилась на 8,1% - до 1,952 триллиона рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 1,3%, до 518,646 миллиарда рублей. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.

