https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864131301.html
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась - 01.11.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года снизилась на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 352,479... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T16:33+0300
2025-11-01T16:33+0300
2025-11-01T16:33+0300
лукойл
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1956c9473554c5375132aee96456c63f.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года снизилась на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 352,479 миллиарда рублей, следует из отчетности компании. Выручка снизилась на 8,1% - до 1,952 триллиона рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 1,3%, до 518,646 миллиарда рублей. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.
https://1prime.ru/20251101/ekonomika-864130927.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864131148_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_5a9811f53c81791a7281638041a19886.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ снизилась
Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года снизилась на 14,1%
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль "Лукойла" по РСБУ в январе-сентябре 2025 года снизилась на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 352,479 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.
Выручка снизилась на 8,1% - до 1,952 триллиона рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 1,3%, до 518,646 миллиарда рублей.
"Лукойл
" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Располагает запасами в девяти странах мира.
Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за 9 месяцев выросла