В Финляндии клиентам Teboil приходится платить наличными из-за санкций

2025-11-01T14:45+0300

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Клиенты дочерней компании "Лукойла" Teboil в Финляндии начали расплачиваться на АЗС наличными из-за проблем с электронными платежами на фоне введенных санкций, сообщает телерадиовещатель Yle. Министерство финансов США 22 октября включило "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Издание Helsingin Sanomat сообщало во вторник, что на фоне введенных санкций у клиентов финской Teboil не проходят платежи по корпоративным картам АЗС. "На АЗС Teboil, расположенной в Иматре… в Южной Карелии, уже неделю наблюдается исключительная ситуация - клиенты оплачивают все наличными. Причина в санкциях, которые США ввели против российской нефтяной компании "Лукойл", - говорится в сообщении. Как уточняет Yle, многие АЗС Teboil попросили своих клиентов расплачиваться наличными, чтобы владелец заправки мог сразу получать деньги и покрывать расходы. По данным Yle, в Финляндии насчитывается порядка 500 заправочных станций компании. Руководитель отдела коммуникаций Teboil Тони Фликт ранее заявил, что компания обратилась к властям страны с просьбой разрешить проблемы с платежами, возникшие из-за санкций. Teboil - нефтяная компания, основанная в Финляндии в 1934 году, которой "Лукойл" владеет с 2005 года. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новые санкции минфина США против "Роснефти" и "Лукойла" не повлекут проблем для России, у которой сформировался устойчивый иммунитет к подобным рестрикциям. Однако они, по ее словам, посылают контрпродуктивный сигнал, в том числе с точки зрения украинского урегулирования. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

