01.11.2025
Россия собрала более шести миллионов тонн овощей
Россия собрала более шести миллионов тонн овощей - 01.11.2025, ПРАЙМ
Россия собрала более шести миллионов тонн овощей
Россия собрала уже порядка 6,1 миллиона тонн овощей, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T16:52+0300
2025-11-01T16:52+0300
сельское хозяйство
россия
краснодарский край
рф
ростовская область
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859858197_0:279:2565:1722_1920x0_80_0_0_3999f698e3781d47906989808ba64e8e.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россия собрала уже порядка 6,1 миллиона тонн овощей, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ. "Российские аграрии собрали уже &gt;6,1 миллиона тонн овощей – больше, чем за тот же период в прошлом году", - говорится в сообщении. Уточняется, что собрано порядка 1,5 миллиона тонн томатов, 800 тысяч тонн огурцов, 2,7 миллиона тонн овощей борщевого набора и 1 миллиона других овощей. Отмечается, что регионами-лидерами по сбору в открытом грунте в этом году стали Астраханская, Волгоградская, Московская и Ростовская области, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. Тогда как в теплицах собрали овощей больше всего в Липецкой, Московской, Волгоградской и Калужской областях, а также в Ставрополье и Краснодарском крае.
краснодарский край
рф
ростовская область
сельское хозяйство, россия, краснодарский край, рф, ростовская область, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Краснодарский край, РФ, Ростовская область, Минсельхоз
16:52 01.11.2025
 
Россия собрала более шести миллионов тонн овощей

Минсельхоз: Россия собрала около 6,1 миллиона тонн овощей

© РИА Новости . Е. Терлецкий | Перейти в медиабанкУрожай овощей
Урожай овощей - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Урожай овощей. Архивное фото
© РИА Новости . Е. Терлецкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россия собрала уже порядка 6,1 миллиона тонн овощей, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ.
"Российские аграрии собрали уже >6,1 миллиона тонн овощей – больше, чем за тот же период в прошлом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что собрано порядка 1,5 миллиона тонн томатов, 800 тысяч тонн огурцов, 2,7 миллиона тонн овощей борщевого набора и 1 миллиона других овощей.
Отмечается, что регионами-лидерами по сбору в открытом грунте в этом году стали Астраханская, Волгоградская, Московская и Ростовская области, Кабардино-Балкария и Краснодарский край.
Тогда как в теплицах собрали овощей больше всего в Липецкой, Московской, Волгоградской и Калужской областях, а также в Ставрополье и Краснодарском крае.
Минсельхоз не ожидает повторения ситуации с перекосом цен на картофель
28 октября, 16:39
 
Сельское хозяйствоРОССИЯКраснодарский крайРФРостовская областьМинсельхоз
 
 
