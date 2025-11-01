https://1prime.ru/20251101/minselkhoz-864132321.html
Россия собрала более шести миллионов тонн овощей
2025-11-01T16:52+0300
сельское хозяйство
россия
краснодарский край
рф
ростовская область
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859858197_0:279:2565:1722_1920x0_80_0_0_3999f698e3781d47906989808ba64e8e.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Россия собрала уже порядка 6,1 миллиона тонн овощей, больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Минсельхоз РФ. "Российские аграрии собрали уже >6,1 миллиона тонн овощей – больше, чем за тот же период в прошлом году", - говорится в сообщении. Уточняется, что собрано порядка 1,5 миллиона тонн томатов, 800 тысяч тонн огурцов, 2,7 миллиона тонн овощей борщевого набора и 1 миллиона других овощей. Отмечается, что регионами-лидерами по сбору в открытом грунте в этом году стали Астраханская, Волгоградская, Московская и Ростовская области, Кабардино-Балкария и Краснодарский край. Тогда как в теплицах собрали овощей больше всего в Липецкой, Московской, Волгоградской и Калужской областях, а также в Ставрополье и Краснодарском крае.
