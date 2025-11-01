https://1prime.ru/20251101/neft-864139863.html
Стоимость нефти Urals в октябре снизилась
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в октябре снизилась на 17,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 53,68 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ. "Средний уровень цен нефти сорта Urals за октябрь 2025 года - 53,68 доллара США за баррель", - говорится в сообщении министерства. В октябре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 64,72 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении ее стоимость снизилась на 17,1%. А по сравнению с предыдущим месяцем, сентябрем 2025 года, цена снизилась на 5,5%. Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus. При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Средняя цена нефти марки Urals, используемая для расчета нефтяных налогов, в октябре снизилась на 17,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 53,68 доллара за баррель, следует из данных Минэкономразвития РФ.
"Средний уровень цен нефти сорта Urals за октябрь 2025 года - 53,68 доллара США
за баррель", - говорится в сообщении министерства.
В октябре прошлого года средняя цена марки Urals составляла 64,72 доллара за баррель. Таким образом, в годовом выражении ее стоимость снизилась на 17,1%. А по сравнению с предыдущим месяцем, сентябрем 2025 года, цена снизилась на 5,5%.
Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) определяется для компаний-налогоплательщиков ежемесячно с учетом суммы нефтяных котировок Urals FOB Primorsk и Urals Med Aframax FOB Novorossiysk, умноженных на коэффициент 0,78, и котировки ESPO blend FOB Kozmino, умноженной на коэффициент 0,22. Эти цены рассчитываются с использованием данных, представленных ценовым агентством Argus
.
При этом фактические экспортные цены на нефть отличаются от расчетных цен, используемых для целей налогообложения.
