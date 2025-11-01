https://1prime.ru/20251101/opek-864114183.html
ОПЕК+ в ноябре увеличивает максимально разрешенный уровень добычи нефти
2025-11-01T00:25+0300
2025-11-01T00:25+0300
2025-11-01T00:25+0300
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Восьмерка ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт, Алжир и Оман) в ноябре увеличивает с учетом графиков компенсаций перепроизводства максимально разрешенный уровень добычи нефти на 74 тысячи баррелей в сутки относительно октября, показали расчеты РИА Новости на основе данных ОПЕК.
Восемь участников ОПЕК+ в сентябре завершили выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки и приступили к отказу от еще одних ограничений - на 1,65 миллиона баррелей в сутки, увеличивая предел нефтедобычи в октябре и ноябре на 137 тысяч баррелей ежемесячно. Однако страны также должны придерживаться графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства. Согласно нему, они должны возместить превышение разрешенных уровней добычи до июля 2026 года суммарно на 4,68 миллиона баррелей в сутки.
Согласно материалам, ОПЕК+ установил на октябрь максимально разрешенный уровень добычи для восьми стран в 33,017 миллиона баррелей в сутки. При этом они должны были компенсировать ранее допущенное перепроизводство суммарно на 203 тысячи баррелей в сутки. То есть в октябре было фактически разрешено добывать не более 32,814 миллиона баррелей в сутки.
Позднее ОПЕК+ принял решение увеличить в ноябре разрешенный уровень добычи нефти для восьми производителей до 33,154 миллиона баррелей в сутки. Но если учесть график компенсаций, то добыча не может превышать 32,888 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, фактически разрешенный уровень вырастет в ноябре на 74 тысячи баррелей в сутки относительно октября.
