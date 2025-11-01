https://1prime.ru/20251101/orban-864127631.html

"Превратил в вассала". Орбан набросился на Туска из-за Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике агрессивную политику польского лидера Дональда Туска в отношении украинского вопроса. | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T15:06+0300

спецоперация на украине

украина

венгрия

европа

виктор орбан

дональд туск

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике агрессивную политику польского лидера Дональда Туска в отношении украинского вопроса. "Он превратился в одного из самых ярых разжигателей войны в Европе, однако его военная политика терпит крах: Украина теряет европейские деньги, а поляки устали от войны", — написал он в соцсети X. Глава венгерского правительства добавил, что Туск уже не в состоянии изменить политическую линию Варшавы, так как "превратил Польшу в вассала Брюсселя". Ранее в октябре Орбан заявил, что польский премьер-министр считает свою страну участником конфликта на Украине, тогда как Будапешт выступает за мирное разрешение ситуации. Орбан подчеркнул, что Туск "непоколебимо поддерживает Киев", в то время как он сам стоит на стороне Венгрии, которая в конфликте не участвует.

