"Превратил в вассала". Орбан набросился на Туска из-за Украины - 01.11.2025
Спецоперация на Украине
"Превратил в вассала". Орбан набросился на Туска из-за Украины
"Превратил в вассала". Орбан набросился на Туска из-за Украины
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике агрессивную политику польского лидера Дональда Туска в отношении украинского вопроса. | 01.11.2025
2025-11-01T15:06+0300
2025-11-01T15:06+0300
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике агрессивную политику польского лидера Дональда Туска в отношении украинского вопроса. "Он превратился в одного из самых ярых разжигателей войны в Европе, однако его военная политика терпит крах: Украина теряет европейские деньги, а поляки устали от войны", — написал он в соцсети X. Глава венгерского правительства добавил, что Туск уже не в состоянии изменить политическую линию Варшавы, так как "превратил Польшу в вассала Брюсселя". Ранее в октябре Орбан заявил, что польский премьер-министр считает свою страну участником конфликта на Украине, тогда как Будапешт выступает за мирное разрешение ситуации. Орбан подчеркнул, что Туск "непоколебимо поддерживает Киев", в то время как он сам стоит на стороне Венгрии, которая в конфликте не участвует.
15:06 01.11.2025
 
"Превратил в вассала". Орбан набросился на Туска из-за Украины

Орбан обвинил Туска в разжигании конфликта на Украине и подчинении Брюсселю

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг резкой критике агрессивную политику польского лидера Дональда Туска в отношении украинского вопроса.
"Он превратился в одного из самых ярых разжигателей войны в Европе, однако его военная политика терпит крах: Украина теряет европейские деньги, а поляки устали от войны", — написал он в соцсети X.
Глава венгерского правительства добавил, что Туск уже не в состоянии изменить политическую линию Варшавы, так как "превратил Польшу в вассала Брюсселя".
Ранее в октябре Орбан заявил, что польский премьер-министр считает свою страну участником конфликта на Украине, тогда как Будапешт выступает за мирное разрешение ситуации. Орбан подчеркнул, что Туск "непоколебимо поддерживает Киев", в то время как он сам стоит на стороне Венгрии, которая в конфликте не участвует.
