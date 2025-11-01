https://1prime.ru/20251101/prezident-864116547.html
Президент Бразилии намерен продвинуть торговое соглашение с Мексикой
2025-11-01T06:38+0300
МЕХИКО, 1 ноя - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении продвинуть новое торговое соглашение с Мексикой после телефонного разговора с президентом североамериканской страны Клаудией Шейнбаум.
"Сегодня (в пятницу - ред.) я говорил с президентом Мексики, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы… Я подтвердил нашу готовность заключить новое торговое соглашение с Мексикой, чтобы углубить экономический союз между нашими странами. Проинформировал о своей продуктивной поездке в Азию и отметил потенциал сотрудничества между Латинской Америкой и Юго-Восточной Азией", - написал президент в своем блоге в соцсети X.
Главы двух стран, по его словам, отметили "благоприятный момент" в отношениях между Бразилией и Мексикой и договорились встретиться "как можно скорее".
"Президент Шейнбаум выразила свой интерес сотрудничать с нами в производстве этанола, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос, а также в реализации социальных программ по борьбе с голодом и бедностью. Кроме того, она сообщила, что назначила министра (окружающей среды и природных ресурсов - ред.) Алисию Барсенас представлять Мексику на COP30 в Белене", - добавил Лула да Силва.
Шейнбаум по итогам разговора написала в X, что говорила с бразильским коллегой об "экономической взаимодополняемости и возможностях сотрудничества", добавив, что они договорились продолжать сотрудничество между странами.
