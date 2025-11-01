Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Бразилии намерен продвинуть торговое соглашение с Мексикой - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251101/prezident-864116547.html
Президент Бразилии намерен продвинуть торговое соглашение с Мексикой
Президент Бразилии намерен продвинуть торговое соглашение с Мексикой - 01.11.2025, ПРАЙМ
Президент Бразилии намерен продвинуть торговое соглашение с Мексикой
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении продвинуть новое торговое соглашение с Мексикой после телефонного разговора с президентом... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T06:38+0300
2025-11-01T06:38+0300
экономика
мировая экономика
мексика
бразилия
азия
лула да силва
клаудия шейнбаум
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864116547.jpg?1761968316
МЕХИКО, 1 ноя - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении продвинуть новое торговое соглашение с Мексикой после телефонного разговора с президентом североамериканской страны Клаудией Шейнбаум. "Сегодня (в пятницу - ред.) я говорил с президентом Мексики, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы… Я подтвердил нашу готовность заключить новое торговое соглашение с Мексикой, чтобы углубить экономический союз между нашими странами. Проинформировал о своей продуктивной поездке в Азию и отметил потенциал сотрудничества между Латинской Америкой и Юго-Восточной Азией", - написал президент в своем блоге в соцсети X. Главы двух стран, по его словам, отметили "благоприятный момент" в отношениях между Бразилией и Мексикой и договорились встретиться "как можно скорее". "Президент Шейнбаум выразила свой интерес сотрудничать с нами в производстве этанола, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос, а также в реализации социальных программ по борьбе с голодом и бедностью. Кроме того, она сообщила, что назначила министра (окружающей среды и природных ресурсов - ред.) Алисию Барсенас представлять Мексику на COP30 в Белене", - добавил Лула да Силва. Шейнбаум по итогам разговора написала в X, что говорила с бразильским коллегой об "экономической взаимодополняемости и возможностях сотрудничества", добавив, что они договорились продолжать сотрудничество между странами.
мексика
бразилия
азия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, мексика, бразилия, азия, лула да силва, клаудия шейнбаум
Экономика, Мировая экономика, МЕКСИКА, БРАЗИЛИЯ, АЗИЯ, Лула да Силва, Клаудия Шейнбаум
06:38 01.11.2025
 
Президент Бразилии намерен продвинуть торговое соглашение с Мексикой

Лула да Силва заявил о готовности заключить торговое соглашение с Мексикой

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МЕХИКО, 1 ноя - ПРАЙМ. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении продвинуть новое торговое соглашение с Мексикой после телефонного разговора с президентом североамериканской страны Клаудией Шейнбаум.
"Сегодня (в пятницу - ред.) я говорил с президентом Мексики, чтобы обсудить двусторонние и региональные вопросы… Я подтвердил нашу готовность заключить новое торговое соглашение с Мексикой, чтобы углубить экономический союз между нашими странами. Проинформировал о своей продуктивной поездке в Азию и отметил потенциал сотрудничества между Латинской Америкой и Юго-Восточной Азией", - написал президент в своем блоге в соцсети X.
Главы двух стран, по его словам, отметили "благоприятный момент" в отношениях между Бразилией и Мексикой и договорились встретиться "как можно скорее".
"Президент Шейнбаум выразила свой интерес сотрудничать с нами в производстве этанола, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос, а также в реализации социальных программ по борьбе с голодом и бедностью. Кроме того, она сообщила, что назначила министра (окружающей среды и природных ресурсов - ред.) Алисию Барсенас представлять Мексику на COP30 в Белене", - добавил Лула да Силва.
Шейнбаум по итогам разговора написала в X, что говорила с бразильским коллегой об "экономической взаимодополняемости и возможностях сотрудничества", добавив, что они договорились продолжать сотрудничество между странами.
 
ЭкономикаМировая экономикаМЕКСИКАБРАЗИЛИЯАЗИЯЛула да СилваКлаудия Шейнбаум
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала