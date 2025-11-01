"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому
BZ: политический скандал на Украине подрывает репутацию Киева
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Арест Владимира Кудрицкого, который ранее возглавлял государственную энергетическую компанию "Укрэнерго", вызвал новый политический кризис на Украине и негативно повлиял на её международный имидж, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"Для Киева это произошло в самый неподходящий момент. В то время как <...> миллионы украинцев переживают суровую зиму, правительство просит Брюссель о дальнейшей поддержке своей энергетической системы. В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный прокол", — отмечается в статье.
В материале подчеркивается, что Зеленский все чаще сталкивается с волной критики в политических преследованиях, и дело Кудрицкого провоцирует еще большие подозрения в его адрес.
Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).