Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому - 01.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251101/prokol-864134417.html
"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому
"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому
Арест Владимира Кудрицкого, который ранее возглавлял государственную энергетическую компанию "Укрэнерго", вызвал новый политический кризис на Украине и... | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T17:32+0300
2025-11-01T17:32+0300
мировая экономика
киев
германия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Арест Владимира Кудрицкого, который ранее возглавлял государственную энергетическую компанию "Укрэнерго", вызвал новый политический кризис на Украине и негативно повлиял на её международный имидж, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Для Киева это произошло в самый неподходящий момент. В то время как &lt;...&gt; миллионы украинцев переживают суровую зиму, правительство просит Брюссель о дальнейшей поддержке своей энергетической системы. В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный прокол", — отмечается в статье.В материале подчеркивается, что Зеленский все чаще сталкивается с волной критики в политических преследованиях, и дело Кудрицкого провоцирует еще большие подозрения в его адрес.Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
https://1prime.ru/20251101/ukraina-864117025.html
киев
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, германия, украина
Мировая экономика, Киев, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
17:32 01.11.2025
 
"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому

BZ: политический скандал на Украине подрывает репутацию Киева

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Арест Владимира Кудрицкого, который ранее возглавлял государственную энергетическую компанию "Укрэнерго", вызвал новый политический кризис на Украине и негативно повлиял на её международный имидж, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
"Для Киева это произошло в самый неподходящий момент. В то время как <...> миллионы украинцев переживают суровую зиму, правительство просит Брюссель о дальнейшей поддержке своей энергетической системы. В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный прокол", — отмечается в статье.
В материале подчеркивается, что Зеленский все чаще сталкивается с волной критики в политических преследованиях, и дело Кудрицкого провоцирует еще большие подозрения в его адрес.
Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
СМИ: Зеленский столкнулся с серьезной дилеммой
07:05
 
Мировая экономикаКиевГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала