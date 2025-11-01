https://1prime.ru/20251101/prokol-864134417.html

"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому

"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому - 01.11.2025, ПРАЙМ

"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому

Арест Владимира Кудрицкого, который ранее возглавлял государственную энергетическую компанию "Укрэнерго", вызвал новый политический кризис на Украине и... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T17:32+0300

2025-11-01T17:32+0300

2025-11-01T17:32+0300

мировая экономика

киев

германия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Арест Владимира Кудрицкого, который ранее возглавлял государственную энергетическую компанию "Укрэнерго", вызвал новый политический кризис на Украине и негативно повлиял на её международный имидж, сообщает немецкое издание Berliner Zeitung."Для Киева это произошло в самый неподходящий момент. В то время как <...> миллионы украинцев переживают суровую зиму, правительство просит Брюссель о дальнейшей поддержке своей энергетической системы. В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный прокол", — отмечается в статье.В материале подчеркивается, что Зеленский все чаще сталкивается с волной критики в политических преследованиях, и дело Кудрицкого провоцирует еще большие подозрения в его адрес.Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).

https://1prime.ru/20251101/ukraina-864117025.html

киев

германия

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, киев, германия, украина