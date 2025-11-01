https://1prime.ru/20251101/rubl-864142057.html

Рубль выглядит крепко, но держит в уме риск выпуска юаневых гособлигаций

Рубль выглядит крепко, но держит в уме риск выпуска юаневых гособлигаций - 01.11.2025, ПРАЙМ

Рубль выглядит крепко, но держит в уме риск выпуска юаневых гособлигаций

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся "длинной" рабочей неделе преимущественно прибавлял, компенсируя провал в... | 01.11.2025, ПРАЙМ

Курс юаня по отношению к российской валюте на Московской бирже на завершившейся "длинной" рабочей неделе преимущественно прибавлял, компенсируя провал в предыдущую пятницу. В итоге, на четыре дня повышения юаня к рублю пришелся один день его снижения и один день стабилизации.Волатильность сохранилась повышенной, хотя и поменьше относительно предыдущей недели. Диапазон колебаний за период составил 11,02-11,37 рубля за юань.Рубль продолжил реагировать на недавнее решение ЦБ РФ по ключевой ставке, а также – на усиление сигналов о жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) регулятора.Юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю снизились по индикатору RUSFARCNY с +0,23% годовых до +0,10%, а провел он ее в коридоре: +0,09-(+0,22%) То есть, ставка по юаню уже четыре недели остается в положительной области.В целом же, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю вырос на 15 копеек до 11,30 рубля. Курс доллара за неделю спустился на 8 копеек до 80,89 рубля, а евро –на 70 копеек, до 93,38 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,122 юаня до 7,117 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,158 юаня, что примерно на 0,6% выше курса форекса.Цена барреля марки Brent к концу недели сползла до 5,24 тысячи рублей против 5,34 тысячи неделей ранее.Рубль выравнивал курсРубль начал неделю снижением против валюты КНР на Мосбирже, корректируя резкое движение в конце предыдущей недели, когда юань падал в район 11,1 рубля. Однако затем курс, не дойдя до уровня 11,4 рубля за юань, перешел в режим консолидации. Рубль в целом оставался устойчивым.Игроки рынка обращали внимание на новости, касающиеся ДКП. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что все решения Банка России по ставке исходят из того, что необходимо как можно быстрее завершить период высокого роста цен, не допустив переохлаждения экономики. При этом она добавила, что инфляционные ожидания россиян в ближайшее время могут сохраниться высокими под влиянием некоторых факторов.Кроме того, советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на неделе активно комментировал ДКП и крепкий рубль, что также поддерживало психологический настрой рублевых "быков". В частности, он заявил, что быстро снижать ключевую ставку Банка России опасно. Можно так же быстро получить новую волну инфляции, добавил Тремасов, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ с 17 лишь до 16,5%.При этом, объясняя крепость рубля, он отметил, что процесс импортозамещения стал оказывать большое влияние на курс рубля, сокращая спрос на иностранную валюту для закупки импорта. При этом он уточнил, что падение доллара в район 50 рублей может произойти, если американский центробанк потеряет контроль над инфляцией в США, а в России этот показатель вернется к 4%.ПрогнозыЗавершение недели проходило под знаком консолидации - стабилизации курсов инвалют к рублю, особенно, если учесть субботний формат торгов в конце недели.При этом игроки рынка обратили внимание на заявление Набиуллиной о том, что Банк России по просьбе Госдумы, готов разработать сценарий развития событий при быстром и кардинальном снижении ключевой ставки до 3-4%, но не в рамках основных направлений ДКП, а именно – в рамках сценария. Это может показать, каким негативом для экономики чреваты такие инициативы.В частности, резкий скачок потребительского спроса при ограниченных ресурсах рынка предложения обусловит новую волну инфляции. "Политика монетарной "накачки" спроса – это гарантированный путь в стагфляцию, а в худшем случае - в гиперинфляцию и финансовый кризис. Об этом говорит опыт 90-х годов прошлого века, резюмировала Набиуллина. Таким образом, регулятор остается приверженным жесткой ДКП, и это будет удерживать рубль от ослабления в начале последнего месяца осени.Между тем, агентство Reuters написало, что Минфин России планирует в начале декабря разместить дебютные облигации, номинированные в юанях. В частности, министерство планирует разместить на Московской бирже до четырех выпусков облигаций на общую сумму до 400 миллиардов рублей со сроком погашения от трех до 10 лет, пишет агентство. Это может как раз в конце года резко повысить спрос на юани и толкнуть их курс вверх, как давно и упорно ожидают этого эксперты рынка. Впрочем, не исключено, что этот выпуск пойдет на частичное абсорбирование валютной ликвидности от продажи, из-за санкций США, зарубежных активов "Роснефтью" и "Лукойлом". Поэтому структура влияния этого ожидаемого фактора на курс рубля пока сложно просчитать.Майоров Дмитрий, корреспондент ПРАЙМа

