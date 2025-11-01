Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Окруженные в Красноармейске украинские боевики начали сдаваться в плен - 01.11.2025
Окруженные в Красноармейске украинские боевики начали сдаваться в плен
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ​. Российское ведомство опубликовало признания двух украинских военнослужащих - Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.
18:00 01.11.2025
 
Окруженные в Красноармейске украинские боевики начали сдаваться в плен

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ​.
Российское ведомство опубликовало признания двух украинских военнослужащих - Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.
