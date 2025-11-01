https://1prime.ru/20251101/svo-864136817.html
Окруженные в Красноармейске украинские боевики начали сдаваться в плен
Окруженные в Красноармейске украинские боевики начали сдаваться в плен - 01.11.2025, ПРАЙМ
Окруженные в Красноармейске украинские боевики начали сдаваться в плен
Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T18:00+0300
2025-11-01T18:00+0300
2025-11-01T18:00+0300
спецоперация на украине
общество
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864136602_0:0:1495:841_1920x0_80_0_0_ee023435087daf555f4707955491feec.jpg
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ. Российское ведомство опубликовало признания двух украинских военнослужащих - Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.
https://1prime.ru/20251031/makron-864107396.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864136602_151:0:1272:841_1920x0_80_0_0_0540d9960befc1e982c8056052e99366.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф
Спецоперация на Украине, Общество , РОССИЯ, РФ
Окруженные в Красноармейске украинские боевики начали сдаваться в плен
Минобороны показало кадры с пленными украинскими боевикиами в Красноармейске
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ.
Российское ведомство опубликовало признания двух украинских военнослужащих - Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.
Во Франции предупредили Макрона из-за отправки войск в зону СВО