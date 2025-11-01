https://1prime.ru/20251101/svo-864136817.html

Окруженные в Красноармейске украинские боевики начали сдаваться в плен

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Украинские военные, окруженные в Красноармейске в ДНР, начали сдаваться в плен, видео с несколькими пленными показало Минобороны РФ​. Российское ведомство опубликовало признания двух украинских военнослужащих - Вячеслава Кревенко и Станислава Ткаченко. Они рассказали о тяжёлых условиях в окружении, безразличии украинского командования и причинах, по которым решили сдаться.

