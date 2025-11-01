https://1prime.ru/20251101/ukraina-864140225.html
"Никогда не сможет". В США выступили с предупреждением об Украине
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Западные страны своими действиями могут окончательно уничтожить Украину, заявил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в социальной сети X. "Западные лидеры пренебрегают кадровыми проблемами в ВСУ и рискуют полным крахом Киева. Вы можете подписать смертный приговор Украине, продолжая поддерживать войну, в которой она никогда не сможет победить", — отметил он. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что российские силы стабильно продвигаются вперёд в зоне проведения спецоперации на Украине. Он также подчеркнул, что Киеву, в свете текущих потерь, стоило бы задуматься о начале переговоров. На Украине с 24 февраля 2022 года введён режим военного положения. На следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам возрастом от 18 до 60 лет запрещено покидать территорию Украины на время действия военного положения. За уклонение от воинской обязанности во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность, включающая лишение свободы на срок до пяти лет.
