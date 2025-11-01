Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сдавшийся в плен украинский боевик предложил следовать его примеру - 01.11.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Сдавшийся в плен украинский боевик предложил следовать его примеру
Сдавшийся в плен украинский боевик предложил следовать его примеру - 01.11.2025, ПРАЙМ
Сдавшийся в плен украинский боевик предложил следовать его примеру
Военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко, сдавшийся в плен в Красноармейске, предложил всем последовать его примеру​, следует из видео Минобороны РФ. | 01.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко, сдавшийся в плен в Красноармейске, предложил всем последовать его примеру​, следует из видео Минобороны РФ. "Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрёте. Вот и всё. Всё очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже", - сказал военнопленный.
общество , рф, всу
Спецоперация на Украине, Общество , РФ, ВСУ
18:08 01.11.2025
 
Сдавшийся в плен украинский боевик предложил следовать его примеру

Сдавшийся в плен в Красноармейске украинский боевик предложил следовать его примеру

© РИА Новости/Минобороны РоссииУкраинский военный, сдавшийся в плен в Красноармейске
Украинский военный, сдавшийся в плен в Красноармейске
Украинский военный, сдавшийся в плен в Красноармейске. Архивное фото
© РИА Новости/Минобороны России
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко, сдавшийся в плен в Красноармейске, предложил всем последовать его примеру​, следует из видео Минобороны РФ.
"Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрёте. Вот и всё. Всё очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже", - сказал военнопленный.
