Сдавшийся в плен украинский боевик предложил следовать его примеру
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко, сдавшийся в плен в Красноармейске, предложил всем последовать его примеру, следует из видео Минобороны РФ. "Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрёте. Вот и всё. Всё очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже", - сказал военнопленный.
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Военнослужащий ВСУ Вячеслав Кревенко, сдавшийся в плен в Красноармейске, предложил всем последовать его примеру, следует из видео Минобороны РФ.
"Я не вижу смысла сопротивляться или драться. Предлагаю всем сдаться, тогда останетесь живые. Если нет, тогда умрёте. Вот и всё. Всё очень просто. Уже нет сил, ни моральных, ни физических. Не могу ничего уже", - сказал военнопленный.
