ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом

2025-11-01T11:48+0300

бизнес

банки

финансы

ленинградская область

рязанская область

камчатский край

втб

почта банк

МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом, а наиболее востребованными продуктами у клиентов выездного сервиса в этом году стали дебетовые и молодежные карты, сообщает пресс-служба банка. "ВТБ удвоил число городов с доступным выездным сервисом. Теперь выездным сервисом банка могут воспользоваться более 126 миллионов человек в 10 тысячах городов и сел. За девять месяцев объем продаж через выездной канал увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлом годом... С начала года общее число клиентов банка, использующих этот канал, выросло на 20%", - говорится в сообщении. Отмечается, что самый высокий рост спроса отмечается в Ленинградской области – в 13 раз, а также Рязанской области, Приморском и Камчатском краях – более чем в четыре раза. "Почти каждый десятый клиент ВТБ сегодня выбирает выездной формат обслуживания. В крупных городах он позволяет решить свои финансовые вопросы, избежав лишнего времени на пробки. Для жителей отдаленных регионов это полноценный банк "на дому". До конца года мы планируем увеличить его охват до 128 миллионов человек – почти на всю страну", - прокомментировал член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Наиболее востребованными продуктами у клиентов выездного сервиса в этом году стали дебетовые и молодежные карты, страхование от мошенничества и накопительные счета. Специалисты выездного канала могут помочь перевести пенсию, установить мобильное приложение, открыть счет, а также рассказать о любых продуктах банка. Сотрудники также готовы проконсультировать клиентов "Почта банка" по вопросам перехода в ВТБ.

