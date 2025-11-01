https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864135929.html
"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском
"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском
2025-11-01T17:49+0300
2025-11-01T17:49+0300
2025-11-01T17:50+0300
общество
мировая экономика
украина
владимир зеленский
киев
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Действия Владимира Зеленского по устранению политических конкурентов на Украине становятся настолько явными, что даже западные СМИ не могут их игнорировать, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.Так он отреагировал на статью Politico о том, что Банковая использует правовые санкции, чтобы запугать оппонентов и заставить замолчать критиков."Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского? (так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)", — отметил Прауд.Вчера газета Politico сообщила, что арест Владимира Кудрицкого, бывшего руководителя государственной компании "Укрэнерго", является попыткой Зеленского найти козлов отпущения на фоне энергокризиса на Украине.Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
