"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском
"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском - 01.11.2025, ПРАЙМ
"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском
Действия Владимира Зеленского по устранению политических конкурентов на Украине становятся настолько явными, что даже западные СМИ не могут их игнорировать,...
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Действия Владимира Зеленского по устранению политических конкурентов на Украине становятся настолько явными, что даже западные СМИ не могут их игнорировать, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.Так он отреагировал на статью Politico о том, что Банковая использует правовые санкции, чтобы запугать оппонентов и заставить замолчать критиков."Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского? (так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)", — отметил Прауд.Вчера газета Politico сообщила, что арест Владимира Кудрицкого, бывшего руководителя государственной компании "Укрэнерго", является попыткой Зеленского найти козлов отпущения на фоне энергокризиса на Украине.Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
общество , мировая экономика, украина, владимир зеленский, киев
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев
17:49 01.11.2025 (обновлено: 17:50 01.11.2025)
 
"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском

Прауд: западные СМИ больше не могут игнорировать политические интриги Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Действия Владимира Зеленского по устранению политических конкурентов на Украине становятся настолько явными, что даже западные СМИ не могут их игнорировать, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.
Так он отреагировал на статью Politico о том, что Банковая использует правовые санкции, чтобы запугать оппонентов и заставить замолчать критиков.
"Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского? (так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)", — отметил Прауд.
Вчера газета Politico сообщила, что арест Владимира Кудрицкого, бывшего руководителя государственной компании "Укрэнерго", является попыткой Зеленского найти козлов отпущения на фоне энергокризиса на Украине.
Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
"Серьезный прокол". В Германии выступили с предупреждением Зеленскому
17:32
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийКиев
 
 
