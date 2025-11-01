https://1prime.ru/20251101/zelenskiy-864135929.html

"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском

"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском - 01.11.2025, ПРАЙМ

"Теперь забеспокоились". В Британии отреагировали на новость о Зеленском

Действия Владимира Зеленского по устранению политических конкурентов на Украине становятся настолько явными, что даже западные СМИ не могут их игнорировать,... | 01.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-01T17:49+0300

2025-11-01T17:49+0300

2025-11-01T17:50+0300

общество

мировая экономика

украина

владимир зеленский

киев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Действия Владимира Зеленского по устранению политических конкурентов на Украине становятся настолько явными, что даже западные СМИ не могут их игнорировать, написал британский дипломат Ян Прауд в соцсети X.Так он отреагировал на статью Politico о том, что Банковая использует правовые санкции, чтобы запугать оппонентов и заставить замолчать критиков."Кто удивлен, что даже комментаторы, придерживающиеся главной линии, теперь забеспокоились из-за расползающейся диктатуры Зеленского? (так долго молчавшие, когда это было всем очевидно)", — отметил Прауд.Вчера газета Politico сообщила, что арест Владимира Кудрицкого, бывшего руководителя государственной компании "Укрэнерго", является попыткой Зеленского найти козлов отпущения на фоне энергокризиса на Украине.Издание "Украинская правда" 28 октября заявило о задержании Кудрицкого во Львовской области. Позже украинское госбюро расследований сообщило о предъявлении новых обвинений львовскому бизнесмену Игорю Гринкевичу и задержании Кудрицкого по подозрению в "мошенническом завладении средствами "Укрэнерго". По информации ведомства, они с Гринкевичем в 2018 году присвоили 13,7 миллиона гривен (более 326 тысяч долларов) на реконструкции объектов энергосистемы. Печерский суд Киева 29 октября избрал Кудрицкому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 13,7 миллиона гривен (326,19 тысячи долларов).

https://1prime.ru/20251101/prokol-864134417.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, украина, владимир зеленский, киев