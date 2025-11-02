https://1prime.ru/20251102/alyuminiy-864155749.html

Аналитик предупредила о росте цен на алюминий

2025-11-02T12:02+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на алюминий могут вырасти до 3 тысяч долларов за тонну в следующем году, если не будут введены новые производственные мощности, заявила РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. В конце октября биржевая стоимость алюминия поднялась выше 2900 долларов за тонну - впервые с мая 2022 года. "В случае, если не будут введены мощности по производству алюминия в мире, то цена скорее всего будет продолжать расти, и достижение в 3000 долларов можно будет наблюдать уже в следующем году", - считает Левашенко. По ее словам, на ежегодной конференции алюминиевой промышленности в Китае ранее заявили, что к 2025 году новые производственные мощности в мире необходимы были в объеме в 45 миллионов тонн, однако к концу текущего года они составляют около 6 миллионов тонн. Так, в текущем году многие проекты добычи алюминия в Индонезии были приостановлены, например, в пяти из них было ограничено финансирование, а в одном случае - отозвано разрешение на добычу. Кроме того, китайские заводы сталкиваются с наличием регуляторных барьеров, связанных с наличием лимитов мощности, уточнила аналитик. Тем не менее, если новые мощности будут введены в эксплуатацию, например, в Индонезии и Индии, то дефицит может уменьшиться, добавила эксперт. "То есть дальнейшее снижение и восстановление цены на мировом рынке будет зависеть от увеличения мирового предложения, введения новых мощностей, снижения барьеров", - заключила Левашенко.

