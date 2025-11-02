Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик предупредила о росте цен на алюминий - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251102/alyuminiy-864155749.html
Аналитик предупредила о росте цен на алюминий
Аналитик предупредила о росте цен на алюминий - 02.11.2025, ПРАЙМ
Аналитик предупредила о росте цен на алюминий
Мировые цены на алюминий могут вырасти до 3 тысяч долларов за тонну в следующем году, если не будут введены новые производственные мощности, заявила РИА Новости | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T12:02+0300
2025-11-02T12:02+0300
экономика
нефть
индонезия
китай
индия
алюминий
цены на алюминий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864155597_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c97a452e5a4a7d8f5a42e10c822879bb.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на алюминий могут вырасти до 3 тысяч долларов за тонну в следующем году, если не будут введены новые производственные мощности, заявила РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. В конце октября биржевая стоимость алюминия поднялась выше 2900 долларов за тонну - впервые с мая 2022 года. "В случае, если не будут введены мощности по производству алюминия в мире, то цена скорее всего будет продолжать расти, и достижение в 3000 долларов можно будет наблюдать уже в следующем году", - считает Левашенко. По ее словам, на ежегодной конференции алюминиевой промышленности в Китае ранее заявили, что к 2025 году новые производственные мощности в мире необходимы были в объеме в 45 миллионов тонн, однако к концу текущего года они составляют около 6 миллионов тонн. Так, в текущем году многие проекты добычи алюминия в Индонезии были приостановлены, например, в пяти из них было ограничено финансирование, а в одном случае - отозвано разрешение на добычу. Кроме того, китайские заводы сталкиваются с наличием регуляторных барьеров, связанных с наличием лимитов мощности, уточнила аналитик. Тем не менее, если новые мощности будут введены в эксплуатацию, например, в Индонезии и Индии, то дефицит может уменьшиться, добавила эксперт. "То есть дальнейшее снижение и восстановление цены на мировом рынке будет зависеть от увеличения мирового предложения, введения новых мощностей, снижения барьеров", - заключила Левашенко.
https://1prime.ru/20251020/eksport--863718281.html
индонезия
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864155597_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f42e4bfed6eb061913467e3322e41335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индонезия, китай, индия, алюминий, цены на алюминий
Экономика, Нефть, ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, алюминий, цены на алюминий
12:02 02.11.2025
 
Аналитик предупредила о росте цен на алюминий

Аналитик Левашенко: мировые цены на алюминий могут вырасти до $3 тысяч за тонну

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлюминиевый завод
Алюминиевый завод - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Алюминиевый завод. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мировые цены на алюминий могут вырасти до 3 тысяч долларов за тонну в следующем году, если не будут введены новые производственные мощности, заявила РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко.
В конце октября биржевая стоимость алюминия поднялась выше 2900 долларов за тонну - впервые с мая 2022 года.
"В случае, если не будут введены мощности по производству алюминия в мире, то цена скорее всего будет продолжать расти, и достижение в 3000 долларов можно будет наблюдать уже в следующем году", - считает Левашенко.
По ее словам, на ежегодной конференции алюминиевой промышленности в Китае ранее заявили, что к 2025 году новые производственные мощности в мире необходимы были в объеме в 45 миллионов тонн, однако к концу текущего года они составляют около 6 миллионов тонн.
Так, в текущем году многие проекты добычи алюминия в Индонезии были приостановлены, например, в пяти из них было ограничено финансирование, а в одном случае - отозвано разрешение на добычу. Кроме того, китайские заводы сталкиваются с наличием регуляторных барьеров, связанных с наличием лимитов мощности, уточнила аналитик.
Тем не менее, если новые мощности будут введены в эксплуатацию, например, в Индонезии и Индии, то дефицит может уменьшиться, добавила эксперт.
"То есть дальнейшее снижение и восстановление цены на мировом рынке будет зависеть от увеличения мирового предложения, введения новых мощностей, снижения барьеров", - заключила Левашенко.
Частный завод по переработке меди и алюминия. - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Россия нарастила экспорт алюминия в Китай в сентябре
20 октября, 13:26
 
ЭкономикаНефтьИНДОНЕЗИЯКИТАЙИНДИЯалюминийцены на алюминий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала