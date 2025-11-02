https://1prime.ru/20251102/bespilotnik-864149676.html
2025-11-02T09:36+0300
спецоперация на украине
всу
В Воронежской области обломками БПЛА повредило здание
В Воронежской области упавшие обломки БПЛА ВСУ повредили административное здание
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Административное здание повреждено в результате падения обломков БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
"Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном городском округе и трех районах Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены пять БПЛА... В результате падения фрагментов БПЛА в одном из муниципалитетов незначительные повреждения получило административное здание", - написал он в Telegram-канале.
Гусев отметил, что, предварительно, пострадавших нет.