https://1prime.ru/20251102/bespilotniki-864159719.html
Над двумя регионами сбили восемь украинских беспилотников за три часа
Над двумя регионами сбили восемь украинских беспилотников за три часа - 02.11.2025, ПРАЙМ
Над двумя регионами сбили восемь украинских беспилотников за три часа
Средства ПВО сбили с 12.00 мск до 15.00 мск восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T15:44+0300
2025-11-02T15:44+0300
2025-11-02T15:44+0300
спецоперация на украине
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408689_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_4b56c4bd55522c00565e3bae99ab1a46.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО сбили с 12.00 мск до 15.00 мск восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ. "Второго ноября с 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Брянской области и три БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0b/863408689_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_2acc0dd8aadf89f8da08172172734d3f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ
Над двумя регионами сбили восемь украинских беспилотников за три часа
Над Брянской и Белгородской областями сбили восемь дронов ВСУ за три часа