Над двумя регионами сбили восемь украинских беспилотников за три часа

Над двумя регионами сбили восемь украинских беспилотников за три часа

2025-11-02T15:44+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО сбили с 12.00 мск до 15.00 мск восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над двумя регионами России, сообщило Минобороны РФ. "Второго ноября с 12.00 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА – над территорией Брянской области и три БПЛА – над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

