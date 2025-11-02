Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников

https://1prime.ru/20251102/bespilotniki-864170464.html

Средства ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T23:39+0300

2025-11-02T23:39+0300

2025-11-02T23:39+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/18/861180116_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_d23827354780f5b242102c7c238a5ab5.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. "Второго ноября с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.

