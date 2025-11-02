Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спецоперация на Украине
Силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников
2025-11-02T23:39+0300
2025-11-02T23:39+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ. "Второго ноября с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
Спецоперация на Украине
23:39 02.11.2025
 
Военнослужащие РФ
Военнослужащие РФ
Военнослужащие РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средства ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, сообщило Минобороны РФ.
"Второго ноября с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три БПЛА – над территорией Курской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Ростовской области и один БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
На Западе сделали тяжелое признание о поражении Украины
