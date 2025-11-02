https://1prime.ru/20251102/dollar-864134286.html
“Банк России определился”: что случится с рублем в начале ноября
“Банк России определился”: что случится с рублем в начале ноября - 02.11.2025, ПРАЙМ
“Банк России определился”: что случится с рублем в начале ноября
Курс рубля в начале ноября вступит в период стабильности и без внешних шоков сохранится в текущем диапазоне, рассказал агентству “Прайм” Александр Шнейдерман,... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T02:02+0300
2025-11-02T02:02+0300
2025-11-02T02:02+0300
курс доллара к рублю
финансы
рынок
банки
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_be8dd939c9a28269f6589e6640983471.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в начале ноября вступит в период стабильности и без внешних шоков сохранится в текущем диапазоне, рассказал агентству “Прайм” Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".Начало ноября проходит для рубля под знаком сохранения стабильности. Российская валюта получает поддержку прежде всего со стороны денежно-кредитной политики Банка России, который дал рынку четкий сигнал о намерении дольше удерживать жёсткие условия, указал эксперт.“Регулятор не только сохранил ключевую ставку на высоком уровне, но и расширил среднесрочный прогноз по ней, что укрепило ожидания инвесторов в пользу сохранения "дорогих" денег. На этом фоне вырос интерес к рублевым активам, что обеспечило дополнительный спрос на национальную валюту”, - добавил он.Дополнительное влияние на курс оказывают традиционные налоговые выплаты, стимулирующие продажу экспортной выручки, а также сохраняющиеся сложности с восстановлением импорта из-за санкционных ограничений. Снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров дополнительно поддерживает рубль.“В дальнейшем ключевым ориентиром для рынка останется позиция Банка России. Инвесторы будут оценивать риторику регулятора и динамику инфляции, которая определит, насколько долгим останется период повышенных ставок. Если импорт не начнет заметно восстанавливаться, российская валюта может сохранить относительную устойчивость”, - прогнозирует Шнейдерман.Существенных колебаний без новых внешних шоков в ближайшее время не ожидается. Осенний диапазон курсов, по прогнозам, останется в пределах 77,5-85,5 рубля за доллар, 89-98,5 за евро и 10,8-12 рублей за юань, заключил он.
https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864067031.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83566/99/835669917_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_21d8f0c7e4242c042be0dc6205945fb7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рынок, банки, курсы валют
Курс доллара к рублю, Финансы, Рынок, Банки, Курсы валют
“Банк России определился”: что случится с рублем в начале ноября
Аналитик Шнейдерман назвал курс рубля к доллару в начале ноября
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в начале ноября вступит в период стабильности и без внешних шоков сохранится в текущем диапазоне, рассказал агентству “Прайм” Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".
Начало ноября проходит для рубля под знаком сохранения стабильности. Российская валюта получает поддержку прежде всего со стороны денежно-кредитной политики Банка России, который дал рынку четкий сигнал о намерении дольше удерживать жёсткие условия, указал эксперт.
“Регулятор не только сохранил ключевую ставку на высоком уровне, но и расширил среднесрочный прогноз по ней, что укрепило ожидания инвесторов в пользу сохранения "дорогих" денег. На этом фоне вырос интерес к рублевым активам, что обеспечило дополнительный спрос на национальную валюту”, - добавил он.
Дополнительное влияние на курс оказывают традиционные налоговые выплаты, стимулирующие продажу экспортной выручки, а также сохраняющиеся сложности с восстановлением импорта из-за санкционных ограничений. Снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров дополнительно поддерживает рубль.
Экономике важна предсказуемость курса рубля, заявила Набиуллина
“В дальнейшем ключевым ориентиром для рынка останется позиция Банка России. Инвесторы будут оценивать риторику регулятора и динамику инфляции, которая определит, насколько долгим останется период повышенных ставок. Если импорт не начнет заметно восстанавливаться, российская валюта может сохранить относительную устойчивость”, - прогнозирует Шнейдерман.
Существенных колебаний без новых внешних шоков в ближайшее время не ожидается. Осенний диапазон курсов, по прогнозам, останется в пределах 77,5-85,5 рубля за доллар, 89-98,5 за евро и 10,8-12 рублей за юань, заключил он.