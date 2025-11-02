Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
“Банк России определился”: что случится с рублем в начале ноября - 02.11.2025, ПРАЙМ
Курс доллара к рублю
“Банк России определился”: что случится с рублем в начале ноября
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в начале ноября вступит в период стабильности и без внешних шоков сохранится в текущем диапазоне, рассказал агентству “Прайм” Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".Начало ноября проходит для рубля под знаком сохранения стабильности. Российская валюта получает поддержку прежде всего со стороны денежно-кредитной политики Банка России, который дал рынку четкий сигнал о намерении дольше удерживать жёсткие условия, указал эксперт.“Регулятор не только сохранил ключевую ставку на высоком уровне, но и расширил среднесрочный прогноз по ней, что укрепило ожидания инвесторов в пользу сохранения "дорогих" денег. На этом фоне вырос интерес к рублевым активам, что обеспечило дополнительный спрос на национальную валюту”, - добавил он.Дополнительное влияние на курс оказывают традиционные налоговые выплаты, стимулирующие продажу экспортной выручки, а также сохраняющиеся сложности с восстановлением импорта из-за санкционных ограничений. Снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров дополнительно поддерживает рубль.“В дальнейшем ключевым ориентиром для рынка останется позиция Банка России. Инвесторы будут оценивать риторику регулятора и динамику инфляции, которая определит, насколько долгим останется период повышенных ставок. Если импорт не начнет заметно восстанавливаться, российская валюта может сохранить относительную устойчивость”, - прогнозирует Шнейдерман.Существенных колебаний без новых внешних шоков в ближайшее время не ожидается. Осенний диапазон курсов, по прогнозам, останется в пределах 77,5-85,5 рубля за доллар, 89-98,5 за евро и 10,8-12 рублей за юань, заключил он.
финансы, рынок, банки, курсы валют
Курс доллара к рублю, Финансы, Рынок, Банки, Курсы валют
“Банк России определился”: что случится с рублем в начале ноября

© РИА Новости . Алексей Мальгавко
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Курс рубля в начале ноября вступит в период стабильности и без внешних шоков сохранится в текущем диапазоне, рассказал агентству “Прайм” Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".
Начало ноября проходит для рубля под знаком сохранения стабильности. Российская валюта получает поддержку прежде всего со стороны денежно-кредитной политики Банка России, который дал рынку четкий сигнал о намерении дольше удерживать жёсткие условия, указал эксперт.
“Регулятор не только сохранил ключевую ставку на высоком уровне, но и расширил среднесрочный прогноз по ней, что укрепило ожидания инвесторов в пользу сохранения "дорогих" денег. На этом фоне вырос интерес к рублевым активам, что обеспечило дополнительный спрос на национальную валюту”, - добавил он.
Дополнительное влияние на курс оказывают традиционные налоговые выплаты, стимулирующие продажу экспортной выручки, а также сохраняющиеся сложности с восстановлением импорта из-за санкционных ограничений. Снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров дополнительно поддерживает рубль.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Экономике важна предсказуемость курса рубля, заявила Набиуллина
30 октября, 13:16
“В дальнейшем ключевым ориентиром для рынка останется позиция Банка России. Инвесторы будут оценивать риторику регулятора и динамику инфляции, которая определит, насколько долгим останется период повышенных ставок. Если импорт не начнет заметно восстанавливаться, российская валюта может сохранить относительную устойчивость”, - прогнозирует Шнейдерман.
Существенных колебаний без новых внешних шоков в ближайшее время не ожидается. Осенний диапазон курсов, по прогнозам, останется в пределах 77,5-85,5 рубля за доллар, 89-98,5 за евро и 10,8-12 рублей за юань, заключил он.
 
