Эксперт рассказал, как ОПЕК+ сможет нарастить нефтедобычу за 90 дней

Эксперт рассказал, как ОПЕК+ сможет нарастить нефтедобычу за 90 дней

2025-11-02T04:36+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Сдерживание нефтедобычи становится экономически нецелесообразным, а переоценка производственных мощностей ОПЕК+ позволит получить актуальные данные, насколько в случае необходимости альянс сможет нарастить нефтепроизводство за 90 дней, следует из комментария для РИА Новости независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова. ОПЕК+ в конце мая поручил секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, новый подход уже определен, осталось найти подрядчика для самого подсчета. Эксперт отметил, что, например, по состоянию на сентябрь Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает резервные мощности Саудовской Аравии в 2,1 миллиона баррелей в сутки, Ирака - 0,3 миллиона баррелей, Кувейта - 0,17 миллиона, ОАЭ - 0,66 миллиона, а России - 0,19 миллиона. Этот показатель, напомнил он, отражает технический потенциал прироста нефтедобычи в течение 90 дней. Но официальные данные от ОПЕК+ по странам давно не обновлялись. "Весь рынок... смотрит, наблюдает за этим показателем просто по той причине, что все понимают, что наступит момент, когда сдерживание добычи станет менее экономически целесообразным, чем ее наращивание. Де-факто этот момент наступил уже в нынешнем году", - сказал Родионов. "Несколько раундов увеличения квот на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ были связаны именно с тем, что к началу 2025 года в силу торможения роста спроса на нефть, с одной стороны, а с другой стороны, в силу увеличения добычи нефти в странах вне ОПЕК+, сдерживание добычи нефти теряет экономический смысл. И поэтому... весь рынок ходит и гадает, насколько технически могут увеличить страны ОПЕК+ добычу нефти", - добавил он. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они постепенно увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Алжир, Казахстан, Оман и Кувейт - в сентябре завершили досрочный выход из действующих сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре начали постепенный отказ от дополнительного сокращения производства еще на 1,65 миллиона баррелей. Однако страны также придерживаются графика компенсаций ранее допущенного перепроизводства, поэтому фактически разрешенный уровень добычи ниже. Согласно ему, до июля 2026 года Ирак, Кувейт, ОАЭ, Казахстан, Оман и Россия должны компенсировать 4,68 миллиона баррелей в сутки сверхдобычи.

