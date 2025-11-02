https://1prime.ru/20251102/iran-864153798.html

Иран намерен заново отстроить ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам

ТЕГЕРАН, 2 ноя - ПРАЙМ. Иран отстроит заново ядерные объекты, подвергшиеся бомбардировкам со стороны США и Израиля, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Научное (знание хранится - ред.) в сознании наших ученых, (поэтому - ред.) уничтожив здания (ядерных объектов - ред.) и заводы, (США - ред.) не создадут (Тегерану - ред.) проблем. Мы вновь отстроим (эти здания, и их возможности будут - ред.) больше", - приводит слова президента официальный Telegram-канал его администрации.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

