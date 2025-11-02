https://1prime.ru/20251102/kupyansk-864149055.html
Украинский пленный признал бедственное положение боевиков ВСУ в Купянске
Украинский пленный признал бедственное положение боевиков ВСУ в Купянске
2025-11-02T09:11+0300
спецоперация на украине
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. "Военнопленный Виндер также отметил бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих", - говорится в описании к видео. Он отметил, что вместе с сослуживцами сдался по инструкции, которую прочитал в листовках, сброшенных российскими военнослужащими. Пленный признался, что боялся, что его расстреляют при попытке сдаться, но понимал, что выбора у него нет. Переправа через реку, по словам Виндера, была уже полностью под контролем российских дронов и артиллерии, более того, много российских солдат было уже в самом Купянске. "Там невозможно было сидеть уже, а так хоть шанс появился на жизнь", - охарактеризовал такую ситуацию Виндер. "Задача была – просто удерживать занятую постройку. Нам говорили, что на сутки едем. Мы просидели там дня 3-4 и поняли, что нас оставили тут без провизии и боекомплекта. Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни", - добавил он.
рф
