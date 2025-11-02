Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский пленный признал бедственное положение боевиков ВСУ в Купянске - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251102/kupyansk-864149055.html
Украинский пленный признал бедственное положение боевиков ВСУ в Купянске
Украинский пленный признал бедственное положение боевиков ВСУ в Купянске - 02.11.2025, ПРАЙМ
Украинский пленный признал бедственное положение боевиков ВСУ в Купянске
Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих, следует из видеоролика,... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T09:11+0300
2025-11-02T09:11+0300
спецоперация на украине
россия
рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/68/842586861_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03d264bb05bb6a2f025f0cbaf7f77317.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ. "Военнопленный Виндер также отметил бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих", - говорится в описании к видео. Он отметил, что вместе с сослуживцами сдался по инструкции, которую прочитал в листовках, сброшенных российскими военнослужащими. Пленный признался, что боялся, что его расстреляют при попытке сдаться, но понимал, что выбора у него нет. Переправа через реку, по словам Виндера, была уже полностью под контролем российских дронов и артиллерии, более того, много российских солдат было уже в самом Купянске. "Там невозможно было сидеть уже, а так хоть шанс появился на жизнь", - охарактеризовал такую ситуацию Виндер. "Задача была – просто удерживать занятую постройку. Нам говорили, что на сутки едем. Мы просидели там дня 3-4 и поняли, что нас оставили тут без провизии и боекомплекта. Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни", - добавил он.
https://1prime.ru/20251029/svo-864044216.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/68/842586861_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9a4d5ce58b1496661ebe96f886a995c5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ВСУ
09:11 02.11.2025
 
Украинский пленный признал бедственное положение боевиков ВСУ в Купянске

Сдавшийся в плен военный ВСУ Виндер признал бедственное положение боевиков в Купянске

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Сдавшийся в плен военный ВСУ Алексей Виндер признал бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.
"Военнопленный Виндер также отметил бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих", - говорится в описании к видео.
Он отметил, что вместе с сослуживцами сдался по инструкции, которую прочитал в листовках, сброшенных российскими военнослужащими. Пленный признался, что боялся, что его расстреляют при попытке сдаться, но понимал, что выбора у него нет.
Переправа через реку, по словам Виндера, была уже полностью под контролем российских дронов и артиллерии, более того, много российских солдат было уже в самом Купянске.
"Там невозможно было сидеть уже, а так хоть шанс появился на жизнь", - охарактеризовал такую ситуацию Виндер.
"Задача была – просто удерживать занятую постройку. Нам говорили, что на сутки едем. Мы просидели там дня 3-4 и поняли, что нас оставили тут без провизии и боекомплекта. Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни", - добавил он.
Президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2025
ВСУ попали в окружение в Красноармейске и Купянске, сообщил Путин
29 октября, 17:51
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯРФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала