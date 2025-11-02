https://1prime.ru/20251102/kupyansk-864157090.html
ВС России продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной под Купянском
2025-11-02T12:54+0300
спецоперация на украине
россия
харьковская область
рф
всу
вс рф
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что южнее Купянска-Узлового в Харьковской области была пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол с целью выхода из кольца окружения. При этом уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла. "Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожено до 20 боевиков и бронеавтомобиль "Джура", - добавили в МО РФ.
