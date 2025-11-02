https://1prime.ru/20251102/kupyansk-864157090.html

ВС России продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной под Купянском

ВС России продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной под Купянском - 02.11.2025, ПРАЙМ

ВС России продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной под Купянском

Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T12:54+0300

2025-11-02T12:54+0300

2025-11-02T12:54+0300

спецоперация на украине

россия

харьковская область

рф

всу

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853375023_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1c99d34c216ba61cbf7fe99db93fb41.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что южнее Купянска-Узлового в Харьковской области была пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол с целью выхода из кольца окружения. При этом уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла. "Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожено до 20 боевиков и бронеавтомобиль "Джура", - добавили в МО РФ.

харьковская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, харьковская область, рф, всу, вс рф