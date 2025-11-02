Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС России продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной под Купянском - 02.11.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
ВС России продолжают уничтожение группировки ВСУ, окруженной под Купянском
2025-11-02T12:54+0300
2025-11-02T12:54+0300
спецоперация на украине
россия
харьковская область
рф
всу
вс рф
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника", - говорится в сводке российского ведомства. Отмечается, что южнее Купянска-Узлового в Харьковской области была пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол с целью выхода из кольца окружения. При этом уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла. "Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожено до 20 боевиков и бронеавтомобиль "Джура", - добавили в МО РФ.
россия, харьковская область, рф, всу, вс рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Харьковская область, РФ, ВСУ, ВС РФ
12:54 02.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Штурмовые отряды шестой армии группировки "Запад" продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ в районе Купянска, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что южнее Купянска-Узлового в Харьковской области была пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол с целью выхода из кольца окружения. При этом уничтожены 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла.
"Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожено до 20 боевиков и бронеавтомобиль "Джура", - добавили в МО РФ.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯХарьковская областьРФВСУВС РФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
