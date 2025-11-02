https://1prime.ru/20251102/murmansk-864143269.html
В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов
В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пять вагонов сошли с рельсов на станции Комсомольск-Мурманский в Мурманске, разлива нефтепродуктов не допущено, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский с рельсов сошли пять вагонов. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не допущено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, также на место происшествия направлен восстановительный поезд.
"Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта", - добавили в ведомстве.
