В Мурманске пять вагонов сошли с рельсов

2025-11-02T00:36+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Пять вагонов сошли с рельсов на станции Комсомольск-Мурманский в Мурманске, разлива нефтепродуктов не допущено, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 1 ноября на маневровом пути станции Комсомольск-Мурманский с рельсов сошли пять вагонов. Пострадавших нет. Разлива нефтепродуктов и задержек движения поездов не допущено", - говорится в сообщении. Отмечается, что Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего, также на место происшествия направлен восстановительный поезд. "Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта", - добавили в ведомстве.

