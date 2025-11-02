https://1prime.ru/20251102/neft-864163760.html
Восемь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в декабре, сообщили СМИ
https://cdnn.1prime.ru/img/83412/84/834128410_0:113:2549:1547_1920x0_80_0_0_7c8828c5c15e89933e2d0e2b58c1462e.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Казахстан, Оман, Кувейт) планируют на встрече в воскресенье увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти еще на 137 тысяч баррелей в сутки, передает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. Как ожидается, встреча начнется в 17.00 (19.00 мск). "Ожидается, что ключевые члены во главе с Саудовской Аравией подтвердят возобновление приостановленной добычи примерно на 137 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Также на 137 тысяч баррелей от уровня октября страны могут увеличить нефтепроизводство в ноябре.
