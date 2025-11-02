Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Восемь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в декабре, сообщили СМИ - 02.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Казахстан, Оман, Кувейт) планируют на встрече в воскресенье увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти еще на 137 тысяч баррелей в сутки, передает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов. Как ожидается, встреча начнется в 17.00 (19.00 мск). "Ожидается, что ключевые члены во главе с Саудовской Аравией подтвердят возобновление приостановленной добычи примерно на 137 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении. Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Также на 137 тысяч баррелей от уровня октября страны могут увеличить нефтепроизводство в ноябре.
18:19 02.11.2025
 
Восемь стран ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти в декабре, сообщили СМИ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Логотип ОПЕК. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Восемь стран ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Алжир, ОАЭ, Казахстан, Оман, Кувейт) планируют на встрече в воскресенье увеличить максимально разрешенный уровень добычи нефти еще на 137 тысяч баррелей в сутки, передает агентство Блумберг со ссылкой на делегатов.
Как ожидается, встреча начнется в 17.00 (19.00 мск).
"Ожидается, что ключевые члены во главе с Саудовской Аравией подтвердят возобновление приостановленной добычи примерно на 137 тысяч баррелей в сутки", - говорится в сообщении.
Восьмерка ОПЕК+ в сентябре завершила досрочный выход из добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки, а в октябре, увеличивая предельный уровень добычи на 137 тысяч баррелей в сутки, начала постепенный отказ от сокращения нефтедобычи еще на 1,65 миллиона баррелей. Также на 137 тысяч баррелей от уровня октября страны могут увеличить нефтепроизводство в ноябре.
Эксперт рассказал, как ОПЕК+ сможет нарастить нефтедобычу за 90 дней
