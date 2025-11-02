Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил уровень добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году - 02.11.2025
Эксперт оценил уровень добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Установленный на декабрь 2025 года и первый квартал 2026 года предельный уровень добычи восьми стран ОПЕК+ способен удержать цены на нефть Brent в 2026 году не выше 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановить увеличение нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. Таким образом, на декабрь-март предельный объем добычи для этих стран заморожен на уровне 33,292 миллиона баррелей в сутки. "Текущий уровень квот достаточен для того, чтобы в следующем году цена Brent не повышалась выше 60 долларов за баррель. И на практике это означает, что эпоха, (может показаться очень громким высказыванием, но я лично убежден), что это решение ОПЕК+ де-факто закольцовывает собой эпоху высоких нефтяных цен, которая началась в середине нулевых годов, когда резкий прирост спроса в Китае наложился на войну в Ираке, и это привело к существенной турбулентности на нефтяном рынке, и тогда цены достаточно быстро пошли вверх", - сказал эксперт. Родионов отметил, что по итогам декабря предельный уровень добычи ОПЕК+, не считая графика компенсаций, будет на 2,88 миллиона баррелей в сутки выше, чем в марте текущего года. "Для сравнения, согласно последним данным ОПЕК, глобальный прирост спроса в 2024 и 2025 году составит всего лишь 2,8 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, это прирост спроса за два года. И их повышение квот превышает фактический прирост глобального спроса. И это в целом означает, что уже текущий уровень квот обеспечивает долговременную стабилизацию цены на нефть", - добавил эксперт. Он резюмировал, что до конца 2025 года ожидает цену нефть Brent в районе 65 долларов, а в 2026 году - не более 60 долларов за баррель. Тем не менее, страны ОПЕК+ должны также компенсировать ранее допущенное перепроизводство, поэтому их фактически разрешенный уровень добычи ниже. Так, в декабре "восьмерки" можно увеличить добычу только на 101 тысячу баррелей в сутки относительно ноября. А из-за роста обязательств Казахстана по ограничению производства для компенсации ранее допущенного превышения разрешенных уровней в январе-марте добыча даже должна сокращаться. Фактически предельный объем добычи нефти в первом месяце 2026 года будет ниже уровня декабря на 48 тысяч баррелей в сутки, в феврале - ниже января на 120 тысяч, а в марте - ниже февраля на 147 тысяч баррелей в сутки.
Эксперт оценил уровень добычи нефти ОПЕК+ в 2026 году

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Установленный на декабрь 2025 года и первый квартал 2026 года предельный уровень добычи восьми стран ОПЕК+ способен удержать цены на нефть Brent в 2026 году не выше 60 долларов за баррель, заявил РИА Новости независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман, Алжир по итогам встречи в воскресенье приняли решение увеличить предельный уровень нефтедобычи в декабре еще на 137 тысяч баррелей в сутки от уровня ноября, но приостановить увеличение нефтепроизводства в январе-марте 2026 года в связи с сезонностью. Таким образом, на декабрь-март предельный объем добычи для этих стран заморожен на уровне 33,292 миллиона баррелей в сутки.
"Текущий уровень квот достаточен для того, чтобы в следующем году цена Brent не повышалась выше 60 долларов за баррель. И на практике это означает, что эпоха, (может показаться очень громким высказыванием, но я лично убежден), что это решение ОПЕК+ де-факто закольцовывает собой эпоху высоких нефтяных цен, которая началась в середине нулевых годов, когда резкий прирост спроса в Китае наложился на войну в Ираке, и это привело к существенной турбулентности на нефтяном рынке, и тогда цены достаточно быстро пошли вверх", - сказал эксперт.
Родионов отметил, что по итогам декабря предельный уровень добычи ОПЕК+, не считая графика компенсаций, будет на 2,88 миллиона баррелей в сутки выше, чем в марте текущего года.
"Для сравнения, согласно последним данным ОПЕК, глобальный прирост спроса в 2024 и 2025 году составит всего лишь 2,8 миллиона баррелей нефти в сутки. То есть, это прирост спроса за два года. И их повышение квот превышает фактический прирост глобального спроса. И это в целом означает, что уже текущий уровень квот обеспечивает долговременную стабилизацию цены на нефть", - добавил эксперт.
Он резюмировал, что до конца 2025 года ожидает цену нефть Brent в районе 65 долларов, а в 2026 году - не более 60 долларов за баррель.
Тем не менее, страны ОПЕК+ должны также компенсировать ранее допущенное перепроизводство, поэтому их фактически разрешенный уровень добычи ниже. Так, в декабре "восьмерки" можно увеличить добычу только на 101 тысячу баррелей в сутки относительно ноября.
А из-за роста обязательств Казахстана по ограничению производства для компенсации ранее допущенного превышения разрешенных уровней в январе-марте добыча даже должна сокращаться. Фактически предельный объем добычи нефти в первом месяце 2026 года будет ниже уровня декабря на 48 тысяч баррелей в сутки, в феврале - ниже января на 120 тысяч, а в марте - ниже февраля на 147 тысяч баррелей в сутки.
